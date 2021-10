Les affiches de l’armée des voleurs transforment un serrurier en une légende de l’apocalypse zombie

Le prochain de Zack Synder Armée des morts préquelle Armée de voleurs a récemment reçu une nouvelle affiche. L’affiche est centrée sur l’acteur/réalisateur Matthias Schweighöfer. Schweighöfer joue également le rôle principal dans le film, reprenant son rôle dans l’Armée des morts, à savoir le serrurier Ludwig Dieter. Le slogan de l’affiche se lit simplement : « Avant Vegas, un serrurier est devenu une légende. »

Le concept pour Armée de voleurs n’est pas en soi un nouveau concept. La prémisse trouve Dieter, six ans avant les événements de Army of the Dead dans les premières années de sa carrière de casse-croûte. Dieter est embauché par un mystérieux employeur dans le but de réussir un casse. Bien sûr, aucun film de braquage ne serait complet sans une équipe hétéroclite de complices et Armée de voleurs ne fait heureusement pas exception à la règle.

Aux côtés de Dieter de Schweighöfer se trouve Ruby O. Fee dans le rôle du « master hacker » Korina. Guz Khan (reconnaissable pour son travail dans l’émission humoristique Man Like Mobeen, ainsi que ses apparitions en stand-up sur Live at the Apollo) occupera le rôle de Rolph, le chauffeur d’escapade du groupe. Le muscle du groupe est Brad Cage, joué par l’acteur écossais Stuart Martin – mieux connu pour ses rôles à la télévision britannique, notamment celui de l’inspecteur-détective William Wellington dans Miss Scarlet et le duc. Nathalie Emmanuel complète le gang en tant que Gwendoline.

Netflix a publié une bande-annonce complète pour Armée de voleurs il y a un peu plus d’une semaine. La bande-annonce montre le personnage de Schweighöfer, Dieter, remportant un concours de sécurité et impressionnant suffisamment la Gwendoline d’Emmanuel pour qu’elle veuille l’embaucher pour son travail – malgré les protestations de Dieter contre le fait de ne pas être un criminel. Le travail implique que Dieter casse trois coffres-forts différents, tous appartenant au milliardaire « infâme » Bly Tanaka – un autre personnage de retour de Armée des morts, joué à nouveau par Hiroyuki Sanada.

La productrice Deborah Snyder a décrit Armée de voleurs en mai 2021 en tant que film de nature similaire à Le travail italien, uniquement dans un monde où les zombies existent également :

« [it] se déroule dans un monde où ces zombies existent en Amérique et cela provoque une instabilité dans les institutions bancaires. Ils déplacent de l’argent, c’est donc l’occasion parfaite pour un cambriolage. »

Schweighöfer lui-même a déclaré que Armée de voleurs n’est pas catégoriquement un film de zombies. La bande-annonce fait au moins référence à l’existence de zombies (dans un flash de séquences d’actualités). Zack Snyder a affirmé qu’il y aurait des zombies dans le film. Reste à voir si cela sera purement en arrière-plan ou aura un impact direct sur l’intrigue.

Zack Snyder a également confirmé qu’une suite appropriée à Armée des morts est en développement. De plus, Netflix prévoit de sortir un tie-in/prequel animé au printemps 2022 intitulé : Armée des morts : Lost Vegas. Pour les non-initiés, il reste encore beaucoup de temps pour se rattraper. Armée des morts est actuellement disponible pour regarder sur Netflix, avec Armée de voleurs sortira juste à temps pour Halloween – le 29 octobre.

Sujets : Armée des voleurs, Netflix, Streaming