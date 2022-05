Les affiches de la saison 3 de la Umbrella Academy mettent en lumière les familles de variantes

Une paire de nouvelles affiches met à la fois L’Académie des Parapluies et leurs variantes rivalisent avec The Sparrow Academy. Les deux équipes de familles surpuissantes en viendront aux mains alors qu’elles tenteront de comprendre exactement ce qui s’est passé dans la folie multiverselle lorsqu’elles reviendront sur les écrans de la saison 3 de The Umbrella Academy, qui débarquera sur Netflix le mois prochain.

Publié via Twitter, la première affiche nous réunit avec le titulaire Umbrella Academy. Mené par leur chef volumineux Luther Hargreeves, joué par Tom Hopper, le reste du gang est tous ici, y compris David Castañeda comme Diego Hargreeves, Emmy Raver-Lampman comme Allison Hargreeves, Robert Sheehan comme Klaus Hargreeves, Aidan Gallagher comme Five Hargreeves, et Elliot Page dans le rôle de Viktor Hargreeves. Après la transition dans la vie réelle de l’acteur Elliot Page, Viktor apparaîtra comme un homme transgenre dans la troisième saison de L’Académie des Parapluies.

La deuxième affiche nous donne notre meilleur aperçu à ce jour de ses rivaux The Sparrow Academy. Ornée de costumes en cuir rouge et noir qui conviendraient à toutes les sorties de super-héros sur grand ou petit écran, la Sparrow Academy a l’air beaucoup plus organisée que la Umbrella Academy ne l’a jamais été.

Après les avoir aperçus dans l’ombre à la fin de la deuxième saison, L’Académie des Parapluies La saison 3 présentera The Sparrow Academy dans toute sa splendeur. L’équipe sera dirigée par # 1 (Justin Cornwell), un colosse charmant et ciselé, qui maintient la famille ensemble. Il est soutenu par une version alternative de Ben (Justin H. Min), maintenant connu sous le nom de n ° 2, qui est loin du doux Ben que nous connaissons et aimons; Fei AKA #3 (Britne Oldford), qui apparaît comme une misanthrope qui préfère être seule plutôt que de passer ne serait-ce qu’une seconde avec vous ; Alphonso AKA #4 (Jake Epstein), dont les années de lutte contre le crime ont laissé sur son visage et son corps d’innombrables rappels visuels de ses batailles ; Sloane AKA # 5 (Genesis Rodriguez), une romantique et une rêveuse qui ressent une vocation cosmique plus élevée ; et # 6, Jayme (Cazzie David), une solitaire cachée sous un sweat à capuche qui ne dit pas grand-chose parce qu’elle n’est pas obligée de le faire.





L’affiche nous donne également une fois de plus un autre regard sur le membre de la famille le plus intrigant, # 7, Christopher, un cube télékinésique d’origine inconnue qui peut rendre la pièce glaciale et provoquer une peur paralysante.

La saison 3 de Umbrella Academy arrivera sur Netflix en juin





Basé sur la série de bandes dessinées Dark Horse de Gerard Way et Gabriel Bá du même nom, L’Académie des Parapluies commence en 1989, avec un événement très inhabituel dans lequel quarante-trois nourrissons sont inexplicablement nés de femmes aléatoires et non connectées qui n’ont montré aucun signe de grossesse la veille. Sept de ces bébés mystérieux sont adoptés par Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire, qui crée The Umbrella Academy et prépare ses « enfants » à sauver le monde.

Bien que la saison 3 reste plutôt mystérieuse, elle sera probablement centrée sur L’Académie des Parapluies survivre dans cette nouvelle chronologie, combattre The Sparrow Academy (avant peut-être de devenir amis) et tenter de rentrer à la maison. L’Académie des Parapluies La saison 3 devrait sortir sur Netflix le 22 juin 2022.









