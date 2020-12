Les affiches de fans Obi-Wan Kenobi de BossLogic célèbrent le retour de Hayden Christensen en tant que Dark Vader

BossLogic a créé deux Obi Wan Kenobi des affiches qui célèbrent le retour de Darth Vader de Hayden Christensen. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a confirmé que Christensen allait jouer aux côtés d’Ewan McGregor dans la prochaine série Disney + la semaine dernière, lors de la présentation aux investisseurs de Disney. Guerres des étoiles Les fans ont été époustouflés par la nouvelle, même si la rumeur disait que Christensen faisait partie de la série depuis plus d’un an. Maintenant, il est temps d’imaginer ce que feront Dark Vador et Obi-Wan dans le scénario.

Les deux de BossLogic Obi Wan Kenobi les affiches sont de ton sombre, ce qui est logique puisque l’accent est mis sur Dark Vador. Obi-Wan est introuvable alors que nous voyons Anakin Skywalker de Hayden Christensen se fondre comme par magie dans le casque noir emblématique de Dark Vador. En dessous se trouve un Imperial Star Destroyer avec des TIE Fighters et une silhouette de Lord Vader ci-dessous avec son sabre laser rouge. La seconde des affiches prend un autre type de sensation.

La deuxième affiche BossLogic pour Obi Wan Kenobi ne présente pas non plus le protagoniste principal. Au lieu de cela, nous voyons l’étoile de la mort et un destroyer impérial utilisé pour accentuer le casque de Dark Vador. La même silhouette de Vader de la première affiche est à nouveau utilisée. Si les deux affiches étaient officielles, Guerres des étoiles Les fans commenceraient plus que probablement à paniquer à cause de leur travail bien fait, tout en promouvant le retour de Hayden Christensen. Cela étant dit, il sera intéressant de voir comment Disney + et Lucasfilm font la promotion de la prochaine émission maintenant que le chat est sorti du sac.

Pendant le officiel Obi Wan Kenobi annonce, Kathleen Kennedy a partagé des images exclusives sur la réalisation de la série aux investisseurs. Il n’a pas été diffusé au grand public, mais les commentaires de Hayden Christensen, Ewan McGregor et la réalisatrice Deborah Chow ont trouvé leur chemin en ligne. Christensen avait ceci à dire.

« Ce fut un voyage tellement incroyable de jouer Anakin Skywalker. Bien sûr, Anakin et Obi-Wan n’étaient pas dans les meilleures conditions quand nous les avons vus pour la dernière fois … Il sera intéressant de voir ce qu’un réalisateur incroyable comme Deborah Chow a dans magasin pour nous tous. Je suis ravi de travailler à nouveau avec Ewan. C’est bon d’être de retour. «

Ewan McGregor a déclaré: « Il y a une envie que ce personnage revienne. Les fans ont attendu assez longtemps, vous savez? » Deborah Chow a ajouté: « C’est une période assez sombre dans laquelle nous entrons avec lui, étant juste un Jedi – ce n’est pas sûr. Il y a des chasseurs Jedi là-bas. » McGregor a noté: « Nous commençons sur Tatooine et nous partons dans une aventure palpitante. » Chow a poursuivi en disant: « Nous ne pourrions pas raconter l’histoire d’Obi-Wan Kenobi sans nous adresser à Anakin ou Vader. » McGregor ajoute: « La chose la plus belle de toutes, c’est que cela m’a ramené avec Hayden. Ce sera incroyable de réunir ces personnages à nouveau, de manière très inattendue. » Vous pouvez consulter le Obi Wan Kenobi affiches ci-dessus et ci-dessous, grâce au compte Instagram de BossLogic.

