Les affiches de Doctor Strange 2 mettent en lumière un trio de variantes étranges

Plusieurs nouvelles affiches vibrantes et psychédéliques pour Doctor Strange dans le multivers de la folie mettre à l’honneur un trio de variantes de Doctor Strange. Publié par Redwolf, la nature kaléidoscopique de l’œuvre offre notre dernier aperçu du Docteur Strange déjà établi du MCU aux côtés de Strange Supreme (également connu sous le nom de Evil Doctor Strange) et du Defender Strange à queue de cheval, dont le rôle dans l’intrigue est encore largement inconnu. .

Tout comme la récente folie multiverselle du record Spider-Man : Pas de retour à la maisonça ressemble de plus en plus à la prochaine Docteur étrange La suite verra le maître des arts mystiques se retrouver face à face avec des versions alternatives de lui-même. Bien sûr, contrairement aux derniers Homme araignée aventure, Doctor Strange n’a pas le même héritage cinématographique que le bien-aimé wall-crawler, et donc chaque variante du bon docteur sera représentée par Benedict Cumberbatch. Quelque chose qui devrait donner au comédien extrêmement talentueux de nombreuses occasions d’étirer ses muscles d’acteur alors qu’il passe du bon au grand, puis au mal à chaque changement de barbe.

La première des deux variantes, Strange Supreme, a été introduite dans la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…?, et trouve Stephen Strange se tournant vers la magie et le mysticisme après avoir perdu sa petite amie Christine Palmer dans un accident de voiture. Alors qu’il commence avec des intentions héroïques, il se tourne rapidement vers la dimension sombre dans l’espoir de trouver un moyen de la ressusciter, absorbant toutes sortes de bêtes interdimensionnelles terrifiantes.

Defender Strange, quant à lui, n’a pas encore été introduit dans l’univers cinématographique Marvel, mais nous pouvons nous tourner vers les bandes dessinées pour obtenir des indices. Grâce à son nom, il est prudent de supposer que Defender Strange sera membre de l’équipe de super-héros, The Defenders, une formation composée de plusieurs visages familiers aux côtés de Strange, notamment Hulk, Namor, The Silver Surfer et Valkyrie. Le rôle de Defender Strange est principalement inconnu, mais notre Strange et le Defender peuvent faire équipe pour vaincre Strange Supreme. Ou, pourrait Doctor Strange dans le multivers de la folie surprise, unissant les trois versions de Strange contre un autre ennemi. La sorcière écarlate, peut-être ?





Doctor Strange dans le multivers de la folie libérera davantage le multivers sur le MCU





Studios Marvel

Un résumé récent de Doctor Strange dans le multivers de la folie a offert d’autres indices. « Dans Doctor Strange de Marvel Studios dans le multivers de la folie, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais », indique la ligne de connexion. « Voyage dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. »

Doctor Strange dans le multivers de la folie sera le 28e volet de l’univers cinématographique Marvel et est réalisé par Evil Dead et Homme araignée cinéaste Sam Raimi d’après un scénario écrit par Jade Halley Bartlett et Michael Waldron. Avec Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, aux côtés de Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg et Rachel McAdams, Doctor Strange in the Multiverse of Madness verra le Dr Stephen Strange, avec l’aide d’anciens et de nouveaux mystiques. alliés, voyagez dans le multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





