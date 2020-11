Les adolescents de TikTok ont ​​mis en garde contre les facettes et le rasage des dents

Les dentistes mettent en garde contre les facettes après que la tendance au rasage des dents est devenue virale sur TikTok. Image: @ taysb16 via TikTok, Pop

Les gars, se raser les dents n’est PAS la solution.

Il y a une tendance terrifiante sur TikTok de personnes montrant la préparation que leurs dents subissent avant l’application des facettes.

Au cas où vous ne le sauriez pas, les facettes sont une fine couche de porcelaine qui est placée sur vos dents naturelles pour leur donner une apparence plus blanche et plus uniforme. C’est super cher mais ils peuvent durer jusqu’à 15 ans avec les soins appropriés.

Avant, les facettes étaient quelque chose que seuls les célébrités ou les super riches possédaient, mais de plus en plus de jeunes optent pour la dentisterie esthétique, voyageant même à l’étranger dans des endroits comme la Turquie pour réduire les coûts.

Maintenant, les gens ont commencé la tendance du «contrôle des facettes» sur TikTok, montrant leurs dents rasées jusqu’à de minuscules chevilles, ou des dents en forme de requin, pendant le traitement et les résultats après.

Cependant, les dentistes de TikTok mettent maintenant en garde contre les facettes qui nécessitent que vos dents soient rasées en petits bouts. Le Dr Shaadi Manouchehri a mis en garde contre la procédure qui pourrait vous laisser avec toute une série de problèmes.

En utilisant un exemple des dents de quelqu’un sur TikTok, elle a déclaré: «Se raser les dents jusqu’à des chevilles comme ça va endommager le nerf et vous allez avoir besoin d’un traitement de canal et d’une extraction à un moment de votre vie.

« Deuxième point, les facettes ou les couronnes devront être remplacées tous les 10 à 15 ans en général. Elle devra probablement les remplacer quatre ou cinq fois au cours de sa vie, sinon plus. Non seulement le fardeau financier sera un problème, deuxièmement, cela va être un fardeau biologique parce que la dent ne peut physiquement pas être préparée et reconstituée à chaque fois.

«Alors, c’est une jeune femme magnifique et elle a ruiné ses dents, peut-être pour le reste de sa vie, et elle va avoir des prothèses dentaires à l’âge de 40 ans. Personnellement, je ne choisirais pas ça, n’est-ce pas? Yikes.

Un autre dentiste de TikTok, le Dr Emi Mowson, a utilisé l’ancien modèle Katie Price comme exemple. Maintenant, vous avez probablement vu les images obsédantes des dents de Katie avant de faire installer de nouvelles facettes en Turquie qui ont choqué Internet. Katie a documenté le processus sur sa chaîne YouTube et a déclaré: « Pas de douleur, pas de gain, si vous voulez vous faire les dents, vous devez ressembler à ça. »

Le Dr Emi a averti qu’il n’était en fait pas nécessaire de se raser les dents autant et qu’une fois que vous le feriez, il n’y avait plus de retour en arrière. « Ce ne sont pas des facettes. Ce sont des préparations de couronnes et il y a une grande différence », a-t-elle expliqué.

« Tant que vos dents sont alignées, les facettes ne nécessitent que peu ou pas de préparation. Les facettes sont beaucoup moins destructrices pour les dents. Une fois que vos dents sont réduites en moignons, il n’y a pas de retour en arrière. Je vous en prie, si vous cherchez à obtenir traitement dentaire esthétique, trouvez un dentiste peu invasif réputé. »

Alors voilà les enfants: vous avez été prévenu.

