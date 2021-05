Les adieux émotionnels d’Úrsula Corberó de La Casa de Papel avec des photos inédites

La cinquième et dernière saison de Le braquage d’argent C’est devenu l’un des contenus les plus attendus par les fans cette année et l’enthousiasme est encore plus grand lorsqu’ils ont confirmé il y a quelques jours que le tournage était terminé. C’est pourquoi les acteurs, comme les fans, commencent déjà à dire au revoir à la production, tout comme Úrsula Corberó. Ne manquez pas les photos inédites!

« Cela a commencé comme un braquage, cela s’est terminé en famille. Le tournage de la cinquième partie est terminé, et nous sommes impatients que vous voyiez comment cette histoire se termine. », a partagé le service de streaming Netflix dans leurs réseaux sociaux, avec une image qui a réuni la plupart des protagonistes de l’émission télévisée, bien que avec l’inclusion de Berlin (Pedro Alonso), qui a semé la confusion.

Álvaro Morte, Pedro Alonso, Itizar Ituño et Jaime Lorente étaient certains des acteurs qui ils avaient déjà dit au revoir dans leurs réseaux. Qui l’a rejoint cette fois n’était ni plus ni moins que Ursula Corberó, qui En plus de laisser des mots très sincères, il a partagé avec les fans une série de photos qui n’avaient jamais été montrées. Découvrez-les ici!

Le message émotionnel de l’interprète de Tokyo Sur son compte Instagram officiel, où il compte plus de 20 millions d’abonnés, il était le suivant: « Fin d’une étape. Putain quel voyage. Mes amis vont beaucoup me manquer. Merci à vous tous, j’espère que le cinquième est au niveau que vous méritez, ce que vous nous avez donné est génial. Jarana pour toujours ».

Pour le moment, la plate-forme n’a pas officialisé le jour de l’arrivée de la dernière saison, bien que on sait que ce sera dans les derniers mois de l’année. De plus, ils n’ont pas non plus révélé grand-chose sur l’intrigue, mais Pedro Alonso avait anticipé que des « moments effrayants » nous attendent et le très Ursula prévu à l’époque: « Ma mère, c’est que tu vas paniquer avec le cinquième ».