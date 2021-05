Les adieux d’Álvaro Morte de La Casa de Papel

Le braquage d’argent est sur le point de se terminer. La saison 5 de la série Netflix sera présentée en première dans les prochains mois (bien que la date exacte n’ait pas encore été révélée) et, bien sûr, la nostalgie envahit les acteurs qui font partie du casting. Alvaro Morte, qui donne vie à Professeur, C’est l’un d’entre eux.

L’interprète espagnol vient de publier une vidéo dans laquelle il dit définitivement au revoir à la série et le rend remarquablement excité. Eh bien, il faut se rappeler que la série créée par Alex Pina ça n’a pas très bien commencé. Étant une production originale d’Antena 3, elle a été presque annulée par les réalisateurs lorsque Netflix est venu à son secours et l’a incorporée sur sa plate-forme. Presque comme par magie, il est devenu un succès retentissant dans toute l’Amérique latine et dans le monde.

Mais après quatre saisons et une toute nouvelle Le braquage d’argent touche à sa fin et Morte a tenu à exprimer toute sa gratitude aux fans.

La vidéo d’Álvaro Morte disant au revoir à La Casa de Papel

Dans la vidéo, vous pouvez voir l’acteur quitter le plateau de La Casa de Papel et prédire que c’est la dernière fois qu’il y passe. Morte a dit au revoir non seulement à la série, mais aussi à son personnage bien-aimé, le professeur, le cerveau de ces vols qui ont tellement captivé le public.

« Quitter pour la dernière fois l’ensemble des mots @lacasadepapel n’est pas nécessaire. Merci pour tant, pour tout. Aux fans (les premiers, bien sûr), à toute l’équipe de @vancouvermediaproducciones et @netflixes @netflix Et à vous, cher professeur. Je vais manquer de passer un si bon moment avec toi. MERCI »Il a écrit dans la légende du clip.

Quand La Casa de Papel 5 fait ses débuts sur Netflix

Bien qu’au début, on pensait que la série pourrait arriver en avril ou en mai, on pense finalement que sa première pourrait avoir lieu dans les derniers mois de cette année, entre Septembre et octobre.

De Netflix à Amazon: les prochains projets d’Álvaro Morte

Pendant ce temps, Morte travaille déjà sur son deux prochains projets, les deux sont des productions originales de Vidéo Amazon Prime. L’une est la série Unlimited, qui n’aura que quatre chapitres et racontera les aventures d’un groupe de marins. Et l’autre est La roue du temps basé sur le roman homonyme de Robert Jordan et qui mettra en vedette l’actrice britannique Rosemud Pike.