Les adieux continuent: deux acteurs disent au revoir à La Casa de Papel

Chaque fois que nous nous rapprochons de ce que sera la fin de Le braquage d’argent, l’une des grandes séries qui a révolutionné le monde depuis son arrivée sur le service de streaming Netflix. La dernière fois que nous avons vu la fiction créée par Álex Pina était à la mi-2020, donc la clôture de l’histoire arrivera cette année et les acteurs commencent à dire au revoir, comme les deux que nous amenons ici.

Ce fut un tournage intense pour l’ensemble du casting, car ils ont eu des problèmes l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Ce problème les a amenés à attendre un peu pour se remettre ensemble et réaliser la production, une fois qu’ils ont mis en place tous les protocoles de santé et d’hygiène. En outre, pour cette raison, ils présenteront la dernière saison à une date différente de celle imaginée, qui était avril.

Il est difficile pour tous les acteurs de dire au revoir à un personnage qu’ils ont joué d’une manière formidable et qui a reçu tant d’amour de la part des fans. C’est le cas de Itizar Ituño, qui a joué l’inspecteur Raquel Murillo ou Lisbonne. Sur son compte Instagram officiel, il a écrit: «Orain bai! AGUR, Raquel Murillo inspektorea, Lisboa lapurra !! Hau bai hau bidaia !! Maintenant oui! AGUR, CIAO, ADEU, ADIOS, BYE, AU REVOIR Raquel Murillo, Aio Lisboa !! Quel voyage !! Quel voyage !! ! « .

Les mêmes étapes ont suivi Jaime Lorente, acteur qui a joué Denver à l’émission de télévision. Ce chiffre a également épaté les fans depuis le premier opus avec son rire et ses faits saillants. Sur son profil Instagram, où il compte plus de 14 millions d’abonnés, il a partagé les mots suivants: « Denver / tout le cœur là-dedans ».

Ituño et Lorente s’ajoutent aux adieux qui ont déjà été envoyés précédemment Alvaro Morte, en disant: « Merci pour tout. Aux fans (les premiers, bien sûr), à toute l’équipe et à vous, cher professeur », et l’adieu de Pedro Alonso, faire remarquer: « C’est drôle. Pour moi, c’était une question d’amour. Et peut-être aussi un message étrange pour une époque future, quand il est temps d’inspecter la plaie ». Pour le moment, on sait que la dernière saison arrivera entre septembre et décembre.