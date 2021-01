Les adeptes de Trump utilisent «American Idiot» de Green Day mais finissent par être humiliés | 45S

Aller! Aller. Dans les réseaux sociaux, plusieurs adeptes du déjà ex-président des États-Unis, Donald Trump, ont mis en ligne une série de vidéos où ils ont utilisé la chanson « American Idiot » de Green Day. Ils l’ont fait le jour où Joe Biden est devenu la plus haute autorité du pays nord-américain.

L’utilisateur de TikTok, Candace Kettlehut, a mis en ligne une vidéo où la chanson susmentionnée est entendue, ainsi que la phrase qui l’accompagne dans le message: « Green Day le savait depuis 2004! »

Apparemment, c’est la première fois que cette personne entend Green Day.

Cela a poussé des milliers d’internautes à se moquer, indiquant qu’ils ne savaient apparemment pas que la lettre critiquait l’administration Bush en 2004, un homme politique arrivé au pouvoir avec le Parti républicain, comme son collègue Trump. Chez les gitans, les lettres ne sont pas lues.

De même, Billie Joe Armstrong, chanteur principal du groupe, a indiqué à plusieurs reprises qu’il était contre Trump, et a même indiqué qu’il devrait partir.

«Je pense qu’il est inévitable que Trump doive partir, mais il tient la moitié du pays en otage. Je ne peux pas comprendre de quel côté, si ce sont les gens qui le soutiennent ou les gens qui le détestent. C’est un jeu d’attente à ce stade pour le sortir, puis la température baissera un peu plus », a-t-il déclaré à NME.

Ce n’est pas la première fois que les partisans de Trump confondent les paroles de certaines chansons. En novembre dernier, lors de l’élection présidentielle où les démocrates ont gagné, plusieurs «Trumpistes» ont utilisé la chanson «Killing in the Name» de Rage Against The Machine. Tomo Morello a répondu dans son style: un peu de sarcasme sous la phrase « ce n’est pas exactement ce que nous avions en tête ».

Nous vous laissons avec quelques réponses hilarantes à cet utilisateur de TikTok qui a confondu ce que les paroles de «American Idiot» signifiaient réellement.