Les actions de l’OMS pendant la pandémie de COVID-19 leur ont valu des critiques et une nomination au prix Nobel de la paix

11 mars 2021 09:58:57 IST

Dans l’année qui s’est écoulée depuis que l’Organisation mondiale de la santé a décrit pour la première fois l’épidémie de Covid-19 comme une pandémie, elle a fait l’objet d’énormes critiques mais a également été plébiscitée. Voici un aperçu des principales critiques et applaudissements auxquels l’agence des Nations Unies pour la santé a été confrontée depuis que l’épidémie de Covid-19 a fait surface pour la première fois en Chine en décembre 2019.

A agi trop lentement

Dès le début, l’OMS a été critiquée pour avoir mal géré la crise.

Certains l’ont accusé de prendre trop de temps pour reconnaître que le virus se transmettait facilement entre humains. Mais la plupart des critiques ont porté sur sa réticence initiale à déclarer une urgence sanitaire mondiale, et en particulier à prononcer le mot «pandémie».

L’OMS a appris le 31 décembre 2019 une mystérieuse épidémie de pneumonie à Wuhan et a insisté à plusieurs reprises pour qu’elle passe immédiatement à l’action.

Mais ce n’est que le 30 janvier 2020, que le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré la situation une urgence de santé publique de portée internationale – le plus haut niveau d’alarme selon les règles internationales en matière de santé.

Les meilleurs experts de l’OMS s’étaient réunis une semaine plus tôt, mais n’avaient initialement pas réussi à s’entendre sur le fait de savoir si le label USPPI était justifié à un moment où, en dehors de la Chine, il y avait moins de 100 cas de Covid-19 et aucun décès.

Et si l’USPPI est techniquement le niveau d’alarme le plus élevé, de nombreux pays ne sont pas intervenus jusqu’à ce que Tedros ait finalement utilisé le mot «pandémie» le 11 mars.

Le mot, qui ne figure pas dans le système officiel d’alerte sanitaire international, semble avoir mieux fait comprendre l’urgence de la situation, mettant de larges pans de la planète dans le verrouillage.

Kowtowing en Chine

Dès le début, l’agence de santé des Nations Unies a été critiquée pour son éloge exagéré de la réponse rapide de Pékin à la crise.

Il a également été critiqué pour avoir laissé passer plus d’un an avant de réussir à envoyer une équipe d’experts internationaux pour enquêter sur les origines du virus, et a été accusé d’avoir permis à la Chine de dicter les paramètres de sa mission.

L’ancien président américain Donald Trump a qualifié l’OMS de « marionnette » de Pékin, que son administration et d’autres ont accusée de dissimuler le début de l’épidémie et de permettre au virus de se propager dans le monde entier.

Les États-Unis – traditionnellement le plus grand donateur de l’OMS – ont également commencé à se retirer de l’organisation.

Alors que ce processus a été immédiatement inversé lorsque le successeur de Trump, Joe Biden, est entré à la Maison Blanche en janvier, son administration a également exprimé ses «profondes inquiétudes» concernant les premières conclusions de la mission d’experts de l’OMS en Chine.

Messages mixtes

Une grande partie des critiques lancées à l’OMS a porté sur des recommandations inadéquates et changeantes, en particulier sur l’utilité de porter des masques faciaux pour se protéger contre la transmission du Covid-19.

Au début de la pandémie, alors que les masques chirurgicaux étaient extrêmement rares, l’agence des Nations Unies a naturellement encouragé à laisser les stocks disponibles au personnel de santé et à ceux qui soignent les patients Covid.

Entre-temps, il a également suggéré à plusieurs reprises que les masques portés par le grand public risquaient de faire plus de mal que de bien, car ils pourraient peut-être donner un faux sentiment de sécurité et que les gens toucheraient davantage leur visage.

Le 6 avril 2020, l’OMS a répété que l’utilisation généralisée des masques faciaux n’était pas justifiée à moins que d’autres mesures de protection telles que la distance physique ne soient pas possibles.

Ce n’est que le 5 juin que l’OMS a recommandé le port de masques faciaux dans les zones à forte densité des régions durement touchées par Covid-19.

L’organisme mondial de la santé a également été critiqué pour ne pas avoir appelé à la fermeture des frontières ou à l’arrêt des voyages aériens internationaux pour empêcher la propagation du virus.

La communication est reine

Si l’OMS a peut-être été critiquée pour avoir réagi trop lentement au départ, elle a été louée pour ses efforts de communication massifs.

Depuis le tout début, l’agence a accueilli une cascade de conférences de presse et de réunions internationales d’experts et de dirigeants politiques, tout en fournissant des mises à jour constantes sur les médias sociaux.

Tedros, flanqué d’autres hauts responsables de l’OMS, s’est entretenu presque quotidiennement avec les médias et lors d’autres événements publics pendant plus d’un an, martelant les recommandations de la maison et réfutant les critiques.

Le chef de l’OMS, également omniprésent sur les réseaux sociaux, s’est également entouré d’une rafale de célébrités pour aider à diffuser le message de l’agence sur la lutte contre la pandémie.

L’organisation a atténué certaines des critiques à son encontre en lançant une enquête indépendante sur la réponse à la pandémie mondiale, y compris ses propres actions.

Prix ​​Nobel de la paix?

L’OMS a été vivement félicitée, en particulier par les pays les plus pauvres, pour son soutien à la riposte des pays à la pandémie, en fournissant des équipements de protection, des tests et d’autres articles en cas de besoin.

Mais l’initiative de distribution de vaccins Covax, visant à assurer un accès équitable aux vaccins Covid dans le monde, a attiré le plus d’attention.

Le programme vise à distribuer deux milliards de doses cette année et aspire à vacciner les agents de santé et les 20 pour cent les plus vulnérables de la population dans les 92 pays participants les plus pauvres.

L’OMS et les co-soutiens de l’initiative – Gavi, l’Alliance du vaccin et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) – ont même été nominés pour le prix Nobel de la paix.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂