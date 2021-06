Les actions d’AMC grimpent de 68% en une semaine après un nouveau « rassemblement » sur Reddit : le phénomène WallStreetBets continue de tirer son épingle du jeu

Début janvier, nous vivions un phénomène financier inquiétant : l’action GameStop s’envolait de 400% en grande partie sous l’influence du sous-crédit WallStreetBets. Cette communauté a fini par faire monter en flèche les actions Blackberry ou la chaîne de cinémas AMC.

Il semblait que tout s’était calmé, mais ces derniers jours, les actions d’AMC ont de nouveau augmenté comme de l’écume. Des 19 dollars d’une semaine seulement, nous sommes passés aux 32 dollars actuels, une hausse de 68% qui est en fait plus prononcée au cours des dernières heures. Que s’est-il passé?

WallStreetMets contre Wall Street, c’est la guerre

Comme l’a révélé ., le fonds de capital-risque Mudrick Capital Management a vendu 8,5 millions d’actions d’AMC juste après les avoir achetées. Un analyste du nom de Michael O’Rourke du cabinet de conseil Jones Trading, comparé ce qui se passe avec la bourse avec le monde des jeux vidéo, et certainement le phénomène a posé la soi-disant économie du mème.

La vérité est que ce fonds a essentiellement profité de la situation actuelle de ces « actions mèmes » (actions qui sont devenues presque un mème pour les investisseurs, tout à fait en phase avec les memecoins du monde des crypto-monnaies). Il les a achetées puis vendues immédiatement au motif qu’elles étaient en fait surévaluées..

Cela ne semble pas avoir trop affecté les investisseurs de WallStreetBets, qui continuer à lutter avec les institutions financières traditionnelles en général et avec le monde de la bourse et de Wall Street en particulier. Ils ont déjà remporté un petit succès avec l’affaire GameStop et les fonds d’investissement qui ont fui avant de perdre encore plus d’argent, mais la situation a fini par se rétablir par la suite.

Les actions AMC sont en effet sur une tendance haussière depuis un mois, et d’environ 10 € il y a quelques jours à peine, elles dépassent désormais les 30 €. Il est vrai qu’AMC a repris son souffle après un bon week-end dans ses cinémas, qui commencent à se remonter le moral, mais une grande partie de cette tendance à la hausse est toujours un reflet de la guerre des petits investisseurs contre les grands fonds d’investissement.

Alors que le dernier ils pariaient d’investir à découvert (et par conséquent, ils « parient » que les entreprises feraient mal et que leurs actions tomberaient), des communautés comme WallStreetBets essaient d’encourager leurs utilisateurs (et tout le monde) à acheter des actions comme AMC pas seulement pour en tirer un avantage financier (ou c’est l’idée), mais causer des pertes qui forcer ces fonds à se retirer du marché et arrêtez de le manipuler.