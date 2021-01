Les actions américaines battent alors que Dow perd 620 points et «  Reddit Rebellion  » continue de générer une augmentation massive des actions GameStop

Les actions américaines ont plongé dans tous les principaux indices, le Dow Jones accumulant plus de 600 points dans une «mauvaise journée» pour les traders, alors que les investisseurs amateurs continuent de faire grimper la valeur de l’action de GameStop, en hausse de près de 70% pour la journée.

Le Dow Jones a perdu un peu plus de 620 points alors que les marchés fermaient vendredi, chutant de plus de 2%, tandis que le NASDAQ et le S&P 500 ont subi des pertes similaires, en baisse de 2,7% et 1,9%, respectivement. Les trois indices de référence ont chuté de plus de 3% depuis lundi, enregistrant leur pire semaine en trois mois.

Journée moche pour le marché plus large. Dow a perdu 700 points. Mais les actions fortement vendues comme € GME€ AMC continuer à être pressé plus haut. – Paul R. La Monica (@LaMonicaBuzz) 29 janvier 2021

Les baisses significatives surviennent alors qu’une horde de traders en ligne continue de dépenser de l’argent dans un groupe d’actions fortement court-circuitées – parmi lesquelles GameStop, Nokia, BlackBerry et AMC – visant à infliger des pertes massives aux hedge funds de Wall Street qui parient sur la disparition des entreprises. La frénésie des achats, ce que certains ont surnommé la « rébellion de Reddit », a déjà contraint les principaux fonds à dépenser plus de 70 milliards de dollars pour couvrir leurs actions à découvert, 20 milliards de dollars sur GameStop seul vendredi.

Qui est le plus responsable de la baisse de 700 points du Dow Jones? 1). Les «génies» de Wall Street qui ont surexploité les 401K de leurs clients sur 130% des € GME stock2). Les plus de 6 millions de personnes qui aiment GameStop et ont acheté l’action, faisant perdre 20 milliards de dollars aux hedge funds en seulement une semaine – brett (@brettcwestbrook) 29 janvier 2021

Alors que l’ascension fulgurante de GameStop a été retardée jeudi après que l’application de trading en ligne Robinhood ait gelé les achats dans ce qu’elle appelait « atténuation des risques, » même en vendant de force les parts de certains utilisateurs, le détaillant de jeux était de retour vendredi après la reprise de la plate-forme « limité » le commerce, en flèche de plus de 67 pour cent. La valeur d’AMC a également grimpé d’environ 54% pour la journée, bien que BlackBerry et Nokia aient chuté d’environ 3%, à la fin d’une semaine de montagnes russes pour les quatre actions.

Le short squeeze sans précédent a fait craindre que les effets ne se répercutent sur les marchés financiers, obligeant les hedge funds qui parient contre les actions à vendre d’autres titres pour lever des liquidités. Cependant, certains analystes ont fait valoir que la douleur à Wall Street est longue à faire, Max Keizer de RT surnommant l’engouement pour l’achat de base comme «Occupy Wall Street Part 2.»

« Cette fois, les militants sont à l’intérieur du système, et ils ont le capital et l’intention de le détruire de l’intérieur », Dit Keizer.

La fraude à Wall Street qui se construit depuis de nombreuses années est devenue tellement incontrôlable, et elle est devenue si évidente, qu’elle a attiré l’attention des day-traders des médias sociaux, qui ont sauté sur la vulnérabilité d’un fonds spéculatif – de se livrer à trop de fraude. – et ils l’ont tué.

