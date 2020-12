Les actifs MF toucheront Rs 50 lakh CR d’ici 2025: Crisil

L’agence de notation Crisil a déclaré jeudi que le secteur des fonds communs de placement afficherait une croissance à deux chiffres au cours des prochaines années et que ses actifs sous gestion dépasseraient le crore de Rs 50 lakh d’ici 2025. La branche de recherche de Crisil a déclaré que l’augmentation des entrées serait forcément alimentée par les investissements en actions par rapport aux autres classes d’actifs. L’intérêt des investisseurs pour le segment des fonds communs de placement a changé récemment en raison de la volatilité du marché, et les actifs moyens sous gestion s’élevaient à environ Rs 30 lakh crore en novembre 2020. » Au cours des cinq années jusqu’en 2025, nous prévoyons les actifs sous gestion de l’industrie (AUM) pour poursuivre sa croissance à deux chiffres et franchir la barre des Rs 50 lakh crore », a déclaré le directeur général et chef de la direction de Crisil, Ashu Suyash. Elle a déclaré que les actions, dont la part est actuellement de 42 pour cent, stimuleront l’augmentation au cours des cinq prochaines années et contribueront à 47 pour cent de l’AUM d’ici 2025. L’augmentation du gâteau pour les actions est conforme aux expériences mondiales, a-t-elle ajouté. . La démographie favorable de l’Inde, la financiarisation accrue de l’épargne, un régime de ciblage de l’inflation et la hausse du revenu par habitant seront les principaux moteurs de croissance pour attirer les flux dans le segment, a noté Suyash. Au cours des 20 dernières années, les AUM de l’industrie ont augmenté à un taux de croissance composé de 18,5% par an, a déclaré Crisil, ajoutant qu’ils s’élevaient à Rs 1,4 lakh crore en 2003. Pendant ce temps, s’exprimant lors du lancement du rapport. , Nilesh Shah, président du lobby de l’industrie Amfi et directeur général de Kotal Mutual Fund, a déclaré qu’il fallait revoir le niveau de divulgation avec lequel l’industrie travaille.