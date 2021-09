Les acteurs révélés dans le redémarrage de « Fresh Prince of Bel-Air »

Le service de streaming américain Peacock s’est occupé de développer un nouveau reboot de l’une des sitcoms les plus attachantes des années 90 : « Fresh Prince of Bel-Air », une série sans laquelle Will Smith n’aurait peut-être pas réussi à catapulter sa renommée vers la célébrité, même si cette production va prendre une tournure intéressante.

Le redémarrage de « Fresh Prince » est inspiré d’un court métrage viral réalisé par Morgan Cooper, qui est le scénariste, réalisateur et producteur exécutif de ce programme, qui présentera l’histoire de Will Smith et son arrivée au domicile de ses riches. famille en Californie s’éloignant des dangers de la rue, essayant de redresser sa vie.

Comme on peut le voir, la vision de Morgan a un ton d’une grande profondeur dramatique très éloigné de la comédie que nous connaissons tous, abordant des questions telles que le racisme, le classisme, la richesse, le sport, le hip-hop et d’autres sujets qui abondent dans le monde. communauté afro-américaine.

Will Smith, qui a suivi de près le développement de cette série, a indiqué que son successeur sera le nouvel acteur Jaban Banks. Aujourd’hui, Peacock a enfin dévoilé le reste des acteurs qui l’accompagneront dans cette histoire, à commencer par Cassandra Freeman (Atlanta) dans le rôle de Tante Vivian. Ily Sholotan (Run Hide Fight) sera Carlton. Coco Jones sera Hilary, tandis qu’Akira Akbar (We Can Be Heroes) sera Ashley.

Adrian Holmes assumera le rôle du strict oncle Phil, qui était à l’origine joué par le regretté acteur James Avery. Jimmy Akingbola assumera le rôle du majordome Jeffrey. Jordan L. Jones incarnera Jazz, le meilleur ami de Will, tandis que Simone Joy Jones incarnera Lisa.

Bien que le casting de cette série souffrira dans un premier temps des comparaisons évidentes avec la série originale, tout semble indiquer que les cadres de Peacock sont satisfaits du projet, puisque « Fresh Prince of Bel-Air » a déjà l’agrément pour une deuxième saison . La série est actuellement en production et n’a pas encore de date de sortie estimée.