Les acteurs qui étaient en couple dans des feuilletons télévisés et qui se sont retrouvés ensemble dans la vraie vie

Il y a des acteurs qui ont fait des histoires ensemble puis qui ont traversé les écrans, qui sont-ils ?

Il y a acteurs qu’ils parviennent à traverser les écrans lorsqu’il s’agit de se faire un personnage et il est même arrivé que les couples phares aient entamé une relation en dehors de la fiction. De Spoiler, nous vous dirons ci-dessous les acteurs et actrices qui ont commencé comme partenaires puis se sont retrouvés dans une romance.

+ Les couples qui se sont retrouvés après la fiction

Aaron Diaz et Kate del Castillo

Les deux acteurs se sont rencontrés dans les enregistrements du feuilleton ‘Amas de casa’. Cupidon avait raison avec le couple et ils atteignirent même l’autel sans se soucier qu’elle soit beaucoup plus grande que lui.

Kate del Castillo et Aarón Díaz se sont mariés civilement le 29 août 2009 à Las Vegas, Nevada. Plus tard, le 6 septembre de cette année-là, ils se sont rendus à l’église épiscopale de San Miguel de Allende, au Mexique. Cependant, l’amour n’était pas éternel car en 2011, les deux ont mis fin à la relation.

Angélique Boyer et Sébastien Rulli

Sans aucun doute, c’est l’un des couples de feuilletons mexicains les plus appréciés du public. Tous deux se sont rencontrés dans la telenovela ‘Teresa’. De l’extérieur, ils s’avèrent être l’un des couples les plus solides et les plus affectueux à chaque poste qu’ils publient. Une autre des histoires dans lesquelles ils ont joué ensemble était « Ce que la vie m’a volé ».

Quand ils ont blanchi la romance, il y avait des rumeurs selon lesquelles tout avait commencé dans « Teresa ». Cependant, lorsqu’ils ont enregistré le feuilleton populaire il y a plus de 10 ans, Angélique et Sebastián étaient avec d’autres personnes et ce n’est que quatre ans plus tard qu’ils ont décidé de tenter leur chance avec l’amour.

A cette époque, Angélique était en couple avec José Alberto Castro, producteur de « Teresa », avec qui elle avait une relation de trois ans. Au lieu de cela, Rulli a été marié de 2009 à 2011 avec l’actrice Cecilia Galliano, mère de son fils Santiago.

Jorge Salinas et Elizabeth Alvarez

C’est un autre des couples consolidés dans le monde du divertissement car ils sont ensemble depuis plus de 10 ans. Tous deux se sont rencontrés dans le roman Fuego en la Sangre. En 2011, ils ont décidé de se marier et peu de temps après, ils ont même eu des enfants, des jumeaux nommés Máxima et León.

Pendant tout ce temps, ils ont soutenu chacun de leurs projets professionnels et ont surmonté des difficultés de santé.

