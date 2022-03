Les acteurs Marvel qui ont été typés dans leurs rôles de super-héros

in

merveille

Ces interprètes qui ont prêté leur corps aux héros de Marvel ont si bien réussi que le public continue de les voir comme ces personnages.

©IMDBRobert Downey Jr.

le Univers cinématographique Marvel Il a donné naissance à certains des meilleurs acteurs de l’industrie qui ont su donner vie aux personnages de la marque de manière à ce que les différents événements présentés dans leurs films soient parfaitement représentés. Le fandom a célébré cette condition du MCU encore et encore, ce qui a sûrement eu un effet secondaire sur la carrière de ces professionnels : le typage.

Bien sûr, une fois que ces interprètes apparaissent à plusieurs reprises donnant vie à leurs personnages respectifs, l’union entre les deux images devient de plus en plus forte, jusqu’à ce qu’il devienne impossible de voir l’acteur dans un autre film sans se souvenir de son travail dans le film. Univers cinématographique Marvel et faire une association forcée avec le super-héros en question.

+ Acteurs typés dans leurs personnages Marvel

3.Chris Evans

Dans ce cas, sa performance en tant que Steve Rogers a été une agréable surprise. Rappelons-nous qu’Evans venait de donner vie à un autre personnage de Marvel qui n’avait rien à voir avec lui. Capitaine Amérique: était Johnny Storm en deux manches de Les quatre Fantastiques. Cependant, son portrait du héros américain par excellence qui est un exemple des valeurs de cette société était si bon qu’il est difficile de l’imaginer sans le bouclier.

2.Chris Hemsworth

Nous parlons d’un acteur qui était relativement inconnu jusqu’à ce qu’il soit sélectionné par Kévin Feig pour personnifier le dieu du tonnerre. De cette façon, le processus de classement se produit encore plus facilement, car il n’y a pas beaucoup d’alternatives dans la carrière de Hemsworth qui le séparent de l’image de Thor. Cependant, l’idole montre qu’il le peut et son agenda se remplit de nouveaux emplois.

1. Robert Downey Jr.

Le cas paradigmatique de l’union entre un acteur et son rôle de super-héros. personne n’imagine Tony Stark avec un autre visage Robert Downey Jr. L’interprète a si bien fait son travail que le rôle est devenu une partie intégrante de sa vie. La vérité est que le voir maintenant travailler sur un autre film est une référence obligatoire au Univers cinématographique Marvel grâce au mimétisme qu’il a réalisé avec le philanthrope millionnaire qui prend des risques en tant que super-héros Hombre de Hierro.

