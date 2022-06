Les acteurs idéaux pour un live-action Rocket Power

in

Nickelodéon

La série a été créée par Arlene Klasky et Gábor Csupó, les mêmes personnes derrière les Razmoket. Il a été diffusé entre 1999 et 2004 sur Nickelodeon.

Les sports extrêmes ont toujours eu leur représentation sur le petit écran et dans le monde du cinéma, ainsi que dans les jeux vidéo. Vous pouvez mentionner des films comme Seigneurs de Dogtown Soit milieu des années 90la collection de jeux Tony Hawk et la série inspirée de Cuisine de skate, Bettyproduit par HBO. Si nous commençons à parler d’animation, il est impossible de laisser de côté Puissance de fuséela série créée par Arlene Klasky et Gabor Csupoles responsables derrière les Razmoket. voudriez-vous voir un action en direct de Puissance de fusée?

+ Qui pourrait jouer dans Rocket Power

Otto – Caleb McLaughlin

Le chef du gang Puissance de fusée pourrait facilement être incarné par Caleb Mc Laughlinle chiffre de choses étranges qui a montré cette dernière saison qu’il avait un talent pour le sport quand on l’a vu exceller dans le monde du basket. Peut-être qu’avec un peu plus de préparation, le skate et le surf pourraient être ajoutés à son répertoire s’il le met dans la peau de Otto.

Régina – Tempête Reid

L’une des actrices montantes, qu’on a vu star Un voyage dans le temps pour Disney puis devenir la soeur de ruedans euphorie, avec une importance croissante. Elle a déjà montré son talent d’actrice et la voir faire des sports extrêmes pourrait être une étape intéressante dans sa carrière.

Twister – Noé Jupe

Merveille, mon chéri, La défaite. Noé Jupe a déjà parcouru toutes les grosses productions et a ce qu’il faut pour incarner tornadele meilleur ami de Ottodans une adaptation potentielle de Puissance de fusée. À son crédit, il ne semble pas avoir de problème avec les planches à roulettes, et certaines vidéos de lui le démontrant peuvent être vues sur les réseaux sociaux.

Sam – Jaeden Martell

L’acteur devenu célèbre grâce à Article pourrait répéter le rôle du perdant du groupe au grand cœur et se mettre à la place de Saml’ami le moins doué des membres de ce gang à la tête de la série animée de Nickelodéon. Nous devrons voir à quel point c’est bon pour les sports extrêmes.

Tito – Taika Waititi

titus est l’adulte frais de Puissance de fusée et s’il y a quelqu’un qui a prouvé qu’il était capable d’incarner des adultes avec un lien étroit avec les plus petits, c’est Taika Waititi. Le sens de l’humour du cinéaste néo-zélandais pourrait être la cerise sur le gâteau lorsqu’il s’agit de donner vie à ce personnage dans un action en direct de Puissance de fusée.

