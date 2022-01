Les acteurs et l’équipe de Daredevil de Netflix célèbrent le retour de la série dans le Top 10

Suite à l’arrivée de Spider-Man: No Way Home et Hawkeye, la série Daredevil a connu un énorme regain de popularité sur Netflix.

Spider-Man : Pas de retour à la maison a présenté un camée inattendu de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, mieux connu sous le nom de Daredevil dans la série Netflix. Grâce à cette apparition, la série désormais annulée a gagné un tout nouveau public sur la plateforme de streaming et a réussi à entrer dans le Top 10 américain des séries originales en streaming de Nielsen pour la semaine suivant la sortie du nouveau MCU dans les cinémas. Au cours de la semaine du 20 décembre, les 39 épisodes de la série ont duré 195 millions de minutes entre eux, et la nouvelle vague de popularité n’est pas passée inaperçue auprès des personnes impliquées dans la série.

L’apparition de Charlie Cox dans Spider-Man : Pas de retour à la maison n’était pas le seul Casse-cou rôle repris à la fin de l’année dernière, alors que les derniers épisodes de Oeil de faucon sur Disney + a vu le retour de Vincent D’Onofrio dans le rôle de Wilson « Kingpin » Fisk, ne faisant qu’ajouter à l’attention que la série Netflix très appréciée a suscitée. Alors que les studios Marvel continuent de rassembler leurs enfants errants, l’arrivée de ces deux personnages dans le MCU a conduit à la question évidente de savoir si la série télévisée Marvel est canon ou si ces deux petites apparitions agissent comme une réinitialisation pour le Casse-cou récit.

Deborah Ann Woll, qui est apparue dans les trois saisons de Casse-cou en tant que Karen Page, a partagé les détails du succès de la série trois ans après son annulation en 2018. Le post d’actualité de Deadline a ensuite été partagé par le producteur de télévision Steven DeKnight, showrunner de la première saison de l’émission, qui a commenté : « Félicitations au les acteurs et l’équipe qui ont mis tout leur cœur dans [Daredevil] pour trois saisons merveilleuses ! Une autre star de la série, Skylar Gaertner, qui a dépeint la version plus jeune de Matt Murdock, a également commenté le message comme on peut le voir ci-dessous.

Daredevil a toujours été l’émission Marvel la plus populaire sur Netflix





Parmi la poignée de séries réalisées sous la marque Marvel Television, y compris Jessica Jones et Luc Cage, Casse-cou a toujours été un solide favori des fans au cours de sa course de trois ans à partir de 2015. Il est clairement maintenant sûr de dire que le plan d’amener Daredevil dans le MCU est quelque chose qui est en préparation depuis des années, et qui a joué un grand rôle dans le annulation de la série Netflix plutôt que quelque chose de mal avec la série elle-même.

Casse-cou a été créé par Stan Lee et Bill Everett et a toujours été l’un des personnages populaires de Marvel. Raconter l’histoire de l’avocat aveugle Matt Murdock, qui, enfant, a été impliqué dans un accident qui lui a ôté la vue, mais a accru ses autres sens à des niveaux presque surnaturels. Ses pouvoirs l’amènent à jouer le rôle d’un justicier masqué qui surveille Hell’s Kitchen, à New York, affrontant la pègre criminelle et tous les méchants qu’elle peut jeter sur son chemin. La série contenait deux des méchants les plus loués à figurer à l’écran dans les productions Marvel à Benjamin « Dex » Poindexter / Bullseye (Wilson Bethel) et le Kingpin susmentionné.

Les récentes apparitions de Charlie Cox et Vincent D’Onofrio ont amené les fans à spéculer sur les autres personnages qui pourraient apparaître dans un proche avenir, ainsi qu’à se demander quand nous reverrons ces deux personnages dans le cadre du récit Marvel en constante expansion. . Tout ce que nous pouvons savoir avec certitude, c’est que quelque part, il y a un plan, et nous avons juste besoin d’attendre et de regarder pour savoir exactement quel est ce plan.





