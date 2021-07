Les acteurs d’Okupas, 20 ans après

Okupas est arrivé sur Netflix 20 ans après sa première originale sur la télévision gratuite argentine. La série s’accompagne de quelques changements : en particulier dans sa bande originale, car les lois sur le droit d’auteur rendent les chansons des chansons inestimables. Rolling Stones, Bob Marley ou The Doors. Dans ce sens, Bruno Stagnaro choisi le groupe Il a tué une police motorisée pour reprendre l’ambiance de cette rediffusion.

Mais il y a d’autres changements si nous pensons à Squats est entré dans l’année 2021. Nous nous souvenons tous Ricardo (Rodrigo De La Serna), El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) et El Chiqui (Franco Tirri). Deux décennies se sont écoulées depuis qu’ils ont rendu visible la réalité de la marginalisation sociale et comment les gens vivaient dans une maison avec toutes les conséquences que cela signifie. Les acteurs ont gagné en prestige et en popularité. Aujourd’hui, nous passons en revue quelques détails de leur carrière avec des images actuelles des interprètes.

Les protagonistes d’Okupas, aujourd’hui







Rodrigo De La Serna il a poursuivi sa carrière avec des tubes comme Le vol d’argent en plus de Révolution : la traversée des Andes où il a joué le libérateur Don José de San Martín. Une autre figure emblématique qu’il a fait vivre au cours de sa carrière professionnelle est le Le pape François dans la mini-série Call Me Francisco. La filmographie de l’acteur comprend des succès tels que: Tapi, Yucatan, Inséparable, Cent Ans de Pardon, Chemin de la Paix Oui Mienne. Succès télévisés ? Frères et détectives, The Pointer and Compulsive Times. Longue carrière !

Rodrigo De La Serna. Photo : IMDb.



Diego Alonso Gomez a participé à de nombreuses bandes de la télévision gratuite argentine après avoir remporté un Martin Fierro pour son rôle dans Squats. L’acteur a également une filmographie importante avec des titres tels que Chronique d’une évasion, Eau, Visiteur d’hiver, Fossés, L’ombre du coq et Brûler les navires. À la télévision, il a participé à Maradona, Sueño Bendito et d’autres tubes tels que Catch a Thief, La Leona, Señores Papis, Fakers, Los Roldán, Disputas et 099 Central, entre autres.

Diego Alonso Gomez. Photo : @elmagoazulado.



Ariel staltari Il a également eu une carrière prolifique à la télévision gratuite argentine avec la participation à de nombreux programmes, parmi lesquels se distinguent les suivants : Ce sont des amours, des femmes meurtrières, Lalola, Brave, The Pointer, Battered, Un coq pour Esculape et Dites-moi comment c’est arrivé. L’acteur a également une histoire intéressante au cinéma avec des films tels que Animal, Luisa Oui Tuer le fond. Squats servi comme « trampoline professionnel » ainsi que ses collègues membres de la distribution.

Ariel Staltari. Photo : IMDb.



Franco Tirri est connu pour des films comme Fantôme de Buenos Aires, la fête de l’étreinte Oui Chili 672. Dans son compte Instagram l’artiste détaille ses différents métiers comme réalisateur, acteur, scénariste et caméraman. Une vie consacrée à l’art et au divertissement. Vous n’oublierez sûrement jamais le succès de Squats et ce que cela signifiait sur son parcours professionnel.