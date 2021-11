Les acteurs derrière les Beatles révélés dans « Midas Man »

Avec la sortie du documentaire « The Beatles: Get Back » via Disney +, les fans du Liverpool Quartet ont reçu beaucoup de nouvelles concernant l’un des groupes de rock les plus emblématiques de tous les temps, il n’est donc pas surprenant qu’un premier regard sur les acteurs qui les incarneront dans un nouveau biopic ont été dévoilés aujourd’hui.

« Midas Man » sera un film dont l’histoire se concentrera sur la vie et la carrière du représentant musical Brian Epstein, connu comme l’homme qui a découvert les Beatles, les menant à la célébrité. La production a Sara Sugarman, connue pour son travail sur la série HBO « Vinyl », en tant que réalisatrice, se faisant passer pour Jonas Akerlund.

Le film a un scénario écrit par Jonathan Wakeman, confirmant la participation du présentateur de télévision Jay Leno dans le rôle d’Ed Sullivan, l’une des personnalités les plus emblématiques de la télévision britannique et animateur du programme où les Beatles sont apparus pour la première fois à la télévision.

EW a présenté un premier aperçu des acteurs qui seront chargés de jouer les Beatles. Jonah Lees sera John Lennon. Blake Richardson jouera Paul McCartney, Leo Harvey Elledge jouera George Harrison tandis que Campbell Wallace jouera le rôle de Ringo Starr. Epstein sera joué par Jacob Fortune-Lloyd, accompagné d’Emily Watson, Lukas Gage, Eddie Marsan, entre autres.

La production représente également les débuts de Campbell Wallace en tant qu’acteur, tandis que d’autres de ses camarades de casting ont été vus dans des séries telles que « The Letter for the King », « The Phantom of the Open » ou « Sun Records ». Bien que Blake Richards ne soit pas une recrue dans le jeu d’acteur, il est principalement connu pour son travail en tant que membre du groupe de garçons New Hope Club.

Compte tenu des multiples films centrés sur le travail et la vie des membres des Beatles, « Midas Man » sera la première fois qu’une histoire centrée sur Brian Epstein sera racontée, ce qui pourrait présenter aux fans de ce groupe musical un point de vue différent. à son ascension vers la célébrité à travers la vie d’un homme avec une longue histoire dans l’industrie de la musique.