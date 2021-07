Les acteurs de Too Hot To Handle révèlent les règles qu’ils ont enfreintes sans se faire attraper par Lana | 45secondes.fr se réunit

Que pensent VRAIMENT les candidats de Too Hot to Handle les uns des autres ? Il est temps de le découvrir.

Too Hot to Handle La saison 2 est enfin là et nous avons rencontré le casting pour savoir ce qui s’est VRAIMENT passé dans la série.

La notion de Trop chaud pour le manipuler est simple. Un éventail de singletons sexy sont emmenés dans un endroit secret où ils sont incapables de s’embrasser, d’avoir des contacts sexuels ou de se masturber. S’ils enfreignent les règles, de l’argent est déduit du prix collectif qui commence à 100 000 €. La série bien-aimée est également hébergée par une assistante virtuelle nommée Lana qui maintient tous les concurrents en ligne.

En l’honneur de la nouvelle saison, nous avons demandé à Marvin, Melinda, Chase, Carly, Cam et Emily de jouer à Honest Opinions Only avec notre propre assistant virtuel nommé Alan, et ils ont laissé échapper de nombreux potins et informations exclusifs sur la saison.

LIRE LA SUITE: Le script est-il trop chaud pour être géré ? Voici ce que les concurrents ont dit

Trop chaud pour gérer la saison deux. Image : Netflix

Alors, qu’est-ce qu’Alan a découvert exactement ? Eh bien, l’un des concurrents a-t-il enfreint les règles sans que Lana ne les attrape ? Il s’avère que Marvin, Melinda, Chase, Carly, Cam et Emily ont tous réussi à le faire à un moment donné sans que Lana ne les remarque. Cam a dit: « Lana ne voit pas tout ce que tu sais. » et Carly a dit: « Oui » mais a révélé que ce n’était pas réellement avec Chase.

Dans un jeu de Snog Marry Avoid avec les membres de la distribution, Chase a également déclaré qu’il le ferait : « Snog Carly, éviter Larissa et épouser Marvin ». Pendant ce temps, Carly a dit qu’elle le ferait: « Snog Chase, éviter Kayla et épouser Tabitha ». Quant à savoir qui les candidats excluraient personnellement de la compétition, Melinda a déclaré Christina, Marvin a déclaré Peter et Emily a déclaré Marvin.

Qui était le plus susceptible d’enfreindre les règles ? Qui était le plus malhonnête ? Qui était le plus gros cockblock ? Il est prudent de dire que le casting ne s’est PAS retenu. Appuyez sur play sur la vidéo en haut de cette page pour le découvrir ou rendez-vous sur la chaîne YouTube de 45secondes.fr.

