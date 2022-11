Les acteurs de « The Crown » qui apparaissent dans « Game of Thrones » et « House of the Dragon »

Les plateformes de streaming produisent certaines des meilleures séries du moment. Récemment, l’une des plus grandes propositions pour HBO Max est Maison du Dragon”. Pour sa part, l’un des titres les plus populaires de Netflix c’est « La Couronne »qui raconte l’histoire de la famille royale britannique et partage certains acteurs avec ses concurrents.

« La maison du dragon », comme on l’appelle en espagnol, est la préquelle de « Jeu des trônes », un autre des succès de la plateforme. Il se concentre sur la famille Targaryen quelque 200 ans avant la série originale.

Pendant ce temps, « The Crown » se concentre également sur une famille royale, mais pas de fiction, mais plutôt sur le chef du Royaume-Uni. L’histoire commence par Le couronnement d’Elizabeth II en tant que monarque et, dans sa cinquième saison, il se concentre sur Divorce de la princesse Diana et du prince Charles.

Comme les deux productions sont britanniques, elles partagent de nombreux acteurs de cette région, qui ont fait preuve d’un grand talent pour incarner des personnalités aussi différentes.

QUI SONT LES ACTEURS DE « THE CROWN » QUI APPARAISSENT AUSSI DANS « GAME OF THRONES » ET « HOUSE OF THE DRAGON » ?

1.Matt Smith

De performance en tant que Daemon Targaryen dans « House of the Dragon », Matt Smith a gagné l’amour des fans de la série HBO Max. Son personnage sombre, qui est le frère du roi Viserys et, dans les épisodes ultérieurs, Le mari de Rhaenyra Targaryenest venu conquérir le public.

Cependant, l’acteur n’est pas un inconnu sur la scène, puisqu’il a également fait partie de titres tels que « Doctor Who » et « Morbius ». Dans « La Couronne », il a donné vie à la version plus jeune du prince Philiple mari de la reine Elizabeth, pendant les deux premières saisons.

2. Jonathan Pryce

Dans la dernière saison de « The Crown », il y a eu un changement d’acteurs en raison du passage du temps. Jonathan Pryce était chargé de jouer le prince Philip dans la version la plus avancée en âge que nous ayons vue jusqu’à présent.

Si son visage m’était familier, c’est parce qu’il était le High Sparrow (Great Sparrow est espagnol) dans les saisons 5 et 6 de « Game of Thrones ». Au début, ce personnage semblait être un allié de Cersei Lannister, ayant emprisonné Loras Tyrell et la reine Margaery Tyrell pour crimes contre la Foi des Sept. Cependant, il la trahit plus tard et l’humilie pour ses actes incestueux.

Jonathan Pryce a joué le High Sparrow dans « Game of Thrones » et le prince Philip dans « The Crown » (Photo : HBO et Netflix)

3.Tobias Menzies

Tobias Menzies a également joué le prince Philipdans sa phase d’âge moyen, au cours des troisième et quatrième saisons de « The Crown ».

Vous vous souvenez probablement de lui pour son rôle d’Edmure Tully dans « Game of Thrones ». Ce personnage était Le frère de Catelyn Stark et Lord of the Riverlands après la mort de son père. Est connu pour avoir été capturé par Jaime Lannister et ordonna à ses hommes dans le château de se rendre, entraînant la mort de son oncle, Brynden Tully. De plus, il a été forcé d’épouser l’une des filles de Lord Frey.

Tobias Menzies a joué Edmure Tully dans « Game of Thrones » et le prince Philip dans « The Crown » (Photo : HBO et Netflix)

4.Charles Danse

L’un des personnages les plus emblématiques de « Game of Thrones » était Tywin Lannister, interprété par Charles Dance. La chef de la maison Lannister c’était un homme puissant qui, tout en étant dur avec ses trois fils, a fait ce qui était nécessaire pour assurer la position de sa famille.

Dans « La Couronne » a joué Lord Mountbatten L’oncle bien-aimé du prince Charles, qui agit comme une figure paternelle proche, en raison de sa relation éloignée avec Philip. Cependant, il finit par aider la reine à le dissuader de poursuivre sa liaison avec Camila Power Bowles. En outre, il s’est séparé de la famille après avoir tenté d’organiser un coup d’État.

5.Gemma Whelan

Gemma Whelan a joué l’un des meilleurs personnages féminins de « Game of Thrones »: Yara Greyjoy. Ils se souviendront d’elle comme de la sœur de Theon Greyjoy qui s’est avérée avoir beaucoup plus de capacités de leadership et qui s’est alliée à Daenerys Targaryen ces dernières saisons.

Dans « The Crown », il a donné vie à une toute autre figure, Patricia Campbell. Elle était l’assistante du journaliste John Grigg et qui l’a incité à poursuivre sa critique de la reine Elizabeth pour avoir prononcé un discours vide.

Gemma Whelan a joué Yara Greyjoy dans « Game of Thrones » et Patricia Campbell dans « The Crown » (Photo : HBO et Netflix)

6.Steph Dillane

Un autre acteur qui a participé aux deux émissions est Stephen Dillane, qui a joué Stannis Baratheon dans « Game of Thrones ». Dans la série HBO, c’était un rôle important, car il était l’un des cinq rois qui ont combattu dans les premières saisons, après la mort de son jeune frère, Robert Baratheon.

Dans « The Crown », il avait un rôle plus secondaire en tant que Graham Sutherland, le peintre en charge du portrait de Winston Churchillle Premier ministre britannique.