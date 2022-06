Les acteurs de Stranger Things qui étaient des stars de Broadway quand ils étaient enfants

in

Netflix

Désormais célébrités absolues grâce à Netflix, plusieurs acteurs de la série créée par les frères Duffer ont fait un passage dans le monde des comédies musicales.

©NetflixIl reste deux épisodes pour terminer la quatrième saison.

Toujours en attente de la deuxième partie de la quatrième saison de choses étrangesqui arrivera dans moins d’un mois Netflixbeaucoup d’entre nous se demandent ce qu’il adviendra de Nancy tu viens de tomber sous le charme de voisine. De plus, la théorie a commencé à circuler sur les réseaux selon laquelle l’un des nouveaux personnages de la série pourrait finir, alors on ne fait qu’ajouter des angoisses. Alors, pour les calmer, on vous propose une série de vidéos plus que tendres.

Bien qu’aujourd’hui Millie Bobby Brown et tous ses camarades sont des stars incontestées de Hollywood grâce à choses étrangesbien avant de diriger la série créée par les frères duffer Ils ont fait un pas dans le monde des comédies musicales. Plus précisément, il y a trois acteurs principaux qui ont fait leurs premiers pas dans Broadway et vous pouvez regarder leurs vidéos sur Internet. Nous vous disons ce qu’ils sont.

+Qui sont les acteurs formés à Broadway

3 – Porte Matarazzo

Cinq ans avant l’opportunité qui a changé sa vie, l’acteur qui donne vie à Dustin dans choses étranges a franchi une étape Broadway. En 2011, il était le protagoniste de Priscilla, reine du désertoù il devait interpréter benji. Quelque temps plus tard, il fut également l’un des protagonistes d’un classique musical comme Les misérables. Ensuite, vous pouvez voir Matarazzo en action.

2 – Caleb Mc Laughlin

L’acteur de 20 ans qui joue Luc dans choses étranges est fier de faire partie de l’un des classiques les plus importants de Disney. Entre 2012 et 2014, il a été l’un des protagonistes de Le roi Lionoù ce fut à son tour d’incarner Simba dans sa version plus jeune. Sous ces lignes, vous pouvez le voir chanter « J’ai juste hâte d’être roi ».

1 – Évier Sadie

Aujourd’hui également associé au monde de la musique grâce à Taylor Swift et la version étendue de trop bien, Évier Sadie Elle était également l’une de celles qui ont fait leurs débuts professionnels dans Broadway. En 2012, il était en charge de annie, où il incarne le protagoniste qui donne son nom à l’œuvre. Le plus drôle, c’est qu’à l’origine, elle avait été embauchée comme figurante, mais lorsque l’actrice principale s’est retirée, on lui a proposé le rôle.

