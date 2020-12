Les acteurs de « My Hero Academia » partagent leur enthousiasme pour le prochain film

« My Hero Academia » a beaucoup de fans derrière, et il va sans dire qu’ils sont tous excité avec le prochain film. Il a été récemment annoncé qu’Izuku se déguiserait pour un troisième film sous la direction du créateur. Kohei Horikoshi. Les acteurs eux-mêmes sont ravis d’accueillir le nouveau projet.

Divers acteurs et membres du personnel réagissant à l’annonce officielle du troisième film My Hero Academia ✨ Voir les derniers retweets. Juste des traductions approximatives. Premier Yuki Kaji, le doubleur de Todoroki ❄️ pic.twitter.com/QBoWU9WKBz – シ ブ ヤ ス マ ッ シ ュ (@shibuyasmash)

Sur Twitter, l’utilisateur shibuyasmash fans doués quand ils ont traduit les réactions données par le casting de l’anime. Le premier acteur à s’extasier sur les fans n’était autre que Yuki kaji, un acteur populaire qui exprime Todoroki.

L’auteur de manga Kohei Horikoshi sera à nouveau le superviseur principal et le concepteur de personnages. J’ai le sentiment que Shoto Todoroki aura un rôle important…? J’ai hâte d’y être, je suis sûr que vous aussi », a-t-il écrit.

Son commentaire a été rejoint Daiki yamashita, l’acteur qui joue Deku dans Japon. La star avait beaucoup moins à dire car elle partageait simplement l’annonce officielle avec le commentaire. « Il est ici ».

Clairement, le casting est ravi ce projet et il est heureux de partager votre enthousiasme à ce sujet. Après tout, pour « My Hero Academia » fait bien dans guichet, et le anime c’est élevé pour l’année prochaine avec le retour de sa cinquième saison.