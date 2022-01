Les acteurs de La Reina del Flow qui étaient en couple dans la vraie vie et que vous n’avez probablement pas remarqué

Netflix

La reine du flux Il y a des histoires d’amour et de chagrin qui sont de la fiction, mais il y en a une qui a traversé l’écran. Rencontrez les deux acteurs qui formaient un couple dans la vraie vie.

© @guillerblancoLes jeunes protagonistes de La Reina del Flow

Il ne fait aucun doute que, malgré le fait qu’il s’agit de l’une des séries les plus longues de ces derniers temps, La reine du flux c’est encore une totale réussite. Avec seulement deux saisons, qui comptent plus de 20 chapitres chacune, la bande colombienne a traversé les frontières et fait partie des plus regardées sur Netflix. Produite par Teleset et Sony Pictures, cette histoire a été créée pour la plateforme et, malgré sa longueur, les fans continuent de la choisir.

La reine du flux met en vedette Carolina Ramírez dans la peau de Yeimy Montoya et Carlos Torres qui joue Charly Flow. La série raconte l’histoire d’amour, de haine et de vengeance entre eux et, en plus, a la participation d’acteurs tels que Andrés Sandoval (Juancho) et Lucho Velasco (Manín). Cependant, au-delà de l’intrigue, il y a un complément important à cette bande et c’est un point en faveur de son succès.

C’est à propos des flashbacks. Bien que l’intrigue se déroule dans le présent, puisque tout est basé sur la vengeance de Yeimy, la première saison comporte son lot de rebondissements entre le passé et le présent. À tel point que le personnage principal n’est pas seulement joué par Ramírez, mais avant elle, Majo Vargas était celui qui était à sa place. La jeune actrice a donné vie à Yeimi dans son enfance et c’est elle qui a commencé toute l’histoire.

En tout cas, outre Yeimy, les autres personnages ont aussi eu leurs interprètes quand ils étaient jeunes et l’un d’eux est celui de Juancho. Eh bien, non seulement il a été personnifié par Andrés Sandoval, mais c’est aussi Guillermo Blanco qui lui a donné vie. Pendant la phase d’adolescence de ce personnage, c’est l’acteur péruvien qui l’a joué, gagnant le cœur de tous les fans de l’histoire.

Mais, au-delà de la belle performance de ces deux comédiens, ce qui a le plus ravi les adeptes de La reine du flux c’est que leur amour a traversé l’écran et qu’ils étaient en couple dans la vraie vie. Selon ce qu’ils ont eux-mêmes rapporté, avant de commencer à tourner cette bande, ils étaient déjà en couple, puisqu’ils avaient déjà travaillé ensemble dans trois productions précédentes et c’est ainsi qu’ils se sont rencontrés. Plus tard, les deux ont été sélectionnés pour partager l’écran de cette telenovela, même si tout ne s’est pas terminé comme ils le souhaitaient.

C’est en août 2017 que les rumeurs de leur relation ont commencé et en septembre de la même année, c’est Vargas qui l’a confirmé. Mais, en juin 2018, Blanco a confirmé que tout s’était terminé lors du tournage de La reine du flux. « La distance a fait que les choses ne fonctionnaient pas« , a avoué l’acteur à l’époque. En fait, pendant le roman, il était censé jouer un Juancho qui était super amoureux de Yeimy et, d’après ce qu’il a également dit, c’est à ce moment-là que les choses ont commencé à mal tourner.

« C’était difficile et pas difficile, car je devais montrer dans mon personnage que j’étais très amoureux de Yeimy, mais à ce moment-là, nous étions en discussion et les choses n’allaient pas bien. Il était difficile d’apporter l’harmonie», a-t-il déclaré lors d’une interview. Même ainsi, Guillermo a également précisé qu’au-delà de leur rupture, ils n’ont jamais perdu le respect l’un pour l’autre et qu’à l’heure actuelle, ils sont même toujours amis.

