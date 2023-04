Les acteurs de La GLORIA confirment leur relation : de NETFLIX à la VRAIE vie ?

in

Deux acteurs de la série La gloire ils seraient dans une relation sentimentale, selon un rapport.

©IMDBDeux acteurs de The Glory seraient passés du partage d’écran à une relation amoureuse

La série La gloire est l’une des séries coréennes les plus réussies de Netflix et un rapport assure que deux de ses acteurs ont confirmé une relation sentimentale et nous vous dirons ce que l’on sait de la prétendue romance entre Lee Do-hyun et Lim Ji Yeon.

Le 1er avril, ilL’agence de Lim Ji Yeon, Artist Company, aurait confirmé un rapport de Expéditiontabloïd qui revendiquait une relation amoureuse entre Lim et Lee Do Hyunqui soi-disant ils sont passés de collègues proches à un couple dans la vraie vie.

« Lim Ji Yeon et Lee Do Huyn sont passés de collègues à l’étape d’apprendre à se connaître avec prudence et sentiments positifs», ont indiqué les agences des artistes, citées par Expéditionqui a également dit que les co-stars auraient été vues sortir ensemble au cours des quatre derniers mois.

D’accord avec Expédition, la relation entre Lim Ji Yeon et Lee Do Hyun était un secret de polichinelle parmi les acteurs et le personnel de La gloire. Parmi les images partagées par Expéditionil y en a une du 15 décembre 2022 où le couple aurait fait un petit bonhomme de neige à Séoul.

+ Comment la relation entre Lee Do Hyun et Lim Ji Yeon a-t-elle commencé ?

La relation entre les artistes aurait commencé lorsqu’ils travaillaient dans La gloire et à la fin des enregistrements, ils seraient devenus assez intimes. Dispatch dit qu’ilLe couple serait devenu proche depuis un atelier pour la série qui a eu lieu à l’été 2022.

La romance présumée a été remise en question après la publication de l’information le 1er avril, lorsque des pays comme les États-Unis et même la Corée célèbrent « poisson d’avril » Fool’s Day, similaire au poisson d’avril, cependant, le rapport affirme que c’est réel et non une blague.

synopsis officiel de La gloire: »Des années après avoir survécu à l’intimidation atroce de plusieurs camarades de classe, une femme conçoit un plan de vengeance élaboré pour les faire tomber un par un.« .

