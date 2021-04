Les acteurs de la «  Couronne  » réagissent à la mort du prince Philip

Les acteurs Tobias Menzies Oui Matt Smith, qui a donné la vie à Le prince philip dans la série Netflix, ‘La Couronne’, ont réagi à la mort du duc hier (9 avril).

La série Netflix suit le règne de la Reine Elizabeth II, résultant en un énorme succès pour la plate-forme de streaming, en plus de devenir un sujet de conversation majeur dans la culture pop, remportant un grand nombre de prix et de nominations au fil des ans.







Maintenant, après la mort du prince Philip, Matt Smith, qui lui a donné la vie pendant les première et deuxième saisons, en plus de Menzies, qui a fait de même dans les saisons 3 et 4, a réagi à l’événement en exprimant ses condoléances.

« Si je sais quelque chose sur lui Duc d’Édimbourg Je suis sûr qu’il n’aurait pas voulu qu’un acteur qui le joue à la télévision donne son avis sur sa vie … qu’il repose en paix », a déclaré Menzies.







Pour sa part, Smith a ajouté: «Je voudrais présenter mes condoléances à Sa Majesté, à la Reine et à la famille royale. Le prince Philip était l’homme. Et je le savais. Quel style… merci pour vos services capitaine… ce ne sera pas la même chose sans vous ».

Pour le moment, il a été récemment annoncé que la cinquième saison de «The Crown» commencera à tourner en juillet prochain.