Les acteurs de In The Heights dévoilent leurs chansons préférées de la comédie musicale | 45secondes.fr se réunit

Corey Hawkins, Melissa Barrera et Leslie Grace révèlent également la chanson qu’ils auraient souhaité voir figurer dans l’adaptation cinématographique.

Dans les hauteurs est enfin là ! Le réalisateur Jon M. Chu donne vie à la comédie musicale vibrante de Lin-Manuel Miranda à l’écran, avec Anthony Ramos, Corey Hawkins, Melissa Barrera et Leslie Grace jouant les rôles emblématiques d’Usnavi, Benny, Vanessa et Nina.

Avant la sortie de Dans les hauteurs au Royaume-Uni, 45secondes.fr a participé à un appel zoom avec Corey, Melissa et Leslie pour se plonger dans le tournage du film et pour discuter de la question la plus importante : quelle est la *meilleure* chanson dans Dans les hauteurs? (Presque impossible de répondre, n’est-ce pas ?)

Nous avons également demandé aux acteurs quelle chanson de la bande originale de Broadway ils auraient aimé voir figurer dans l’adaptation cinématographique – et il n’y a eu qu’une seule réponse, vraiment. (« Sunrise », n’importe qui ?)

Regardez la vidéo en haut de la page pour découvrir les morceaux préférés de tout le monde de la comédie musicale et plus encore.

Dans les hauteurs sort dans les cinémas britanniques le 18 juin – et c’est un absolu doit voir sur grand écran.

