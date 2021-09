Les acteurs de Grey’s Anatomy qui sont depuis la première saison de la série

abc

Grey’s Anatomy est à l’antenne depuis 17 saisons et d’innombrables acteurs ont traversé la série. Cependant, un petit nombre d’interprètes sont présents dès le début du programme. Qui sont-ils?

L’anatomie de Grey est devenu le drame médical par excellence à la télévision mondiale et des millions de personnes suivent les alternatives de chaque épisode de la série avec de grandes attentes. Bien sûr, le spectacle montre la vie de Gris Meredith et le reste des professionnels de la santé du Grey Sloan Memorial Hospital. De nombreux acteurs sont passés par la série, mais aucun n’a garanti la continuité. Ceci est démontré par la perte irréparable du médecin Derek Berger, propriétaire du coeur de Meredith…

Seuls quelques médecins restent dans la série depuis sa création en mars 2005. Il y avait des jeux qui ont blessé les fans de la série comme ceux des acteurs. Sandra Oh, Katherine Heigl, Justin Chambers et Erik Dane. Cependant, ce drame sait se réinventer à chaque saison et c’est pourquoi ses fans continuent de l’apprécier diffusion après diffusion. Quels acteurs ont participé à la série depuis sa première diffusion ?

Les acteurs qui sont depuis le début dans Grey’s Anatomy

La première réponse est une évidence : Ellen Pompeo. L’actrice donne vie Gris Meredith, un médecin prestigieux qui doit faire face à de nombreuses pertes dans sa vie personnelle. Sa mère, son père, sa sœur, son mari, le parrain de ses filles et son meilleur ami décèdent. De plus, d’autres personnages importants de sa vie ont quitté la série tels que Cristina Yang (Sandra Oh). Cependant, elle est un exemple de résilience et continue d’avancer tant sur le plan professionnel que personnel.

Un autre personnage qui est depuis le début est Richard Webber, initialement chef de chirurgie. Ce professionnel de la santé est interprété par James Pickens Jr. Marié à Adele, il a eu une liaison avec Ellis Gray, la mère de Meredith. Ayant à choisir entre l’un des deux, Richard est resté avec sa femme. Maintenant, il doit accepter que la fille d’un vieil amour commence à travailler dans son hôpital. Il la voit comme une fille, alors qu’elle lui reproche l’effondrement de leur famille.

Finalement, Miranda bailey C’est aussi depuis la première diffusion de L’anatomie de Grey. Quelle actrice le joue ? Chandra Wilson. Diplômée du Wellesley College, elle est chirurgienne résidente qui a soigné cinq internes. Ses collègues l’appellent « Le nazi« En raison de sa personnalité difficile et de son attitude agressive. Bien qu’elle soit souvent dure avec les détenus, il a été démontré qu’elle leur apportait soutien et conseils lorsqu’ils en avaient besoin.

