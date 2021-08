– Publicité –



Shahrukh Khan a tourné en continu pour ce film ces derniers mois. Où maintenant une grande star est entrée dans ce film. Où l’équipe du film a également célébré une petite fête pour cette star le premier jour du tournage.

Les acteurs de Bollywood Shahrukh Khan et Deepika Padukone sont en train de tourner pour leur film ‘Pathan’ ces jours-ci. Où des images des deux stars sortent continuellement des décors du film. C’est pourquoi le public est également très enthousiasmé par le film. Où il est désormais rapporté qu’une nouvelle entrée forte a été faite dans le casting vedette de ce film. Pour cette raison, ce film va être plus intense maintenant. Oui, maintenant le célèbre acteur Ashutosh Rana est entré dans ce film de Shahrukh.

L’acteur Ashutosh Rana jouera le rôle de co-secrétaire de RAW dans ce film. Selon le reportage de Mid-Day, l’idée de lancer Aditya Chopra et Siddharth Anand dans le film d’Ashutosh est venue de leur film ‘War’. Il est rapporté que récemment Ashutosh Rana a également commencé à tourner quelques scènes avec Shah Rukh Khan et Dimple Kapadia aux studios Yash Raj à Mumbai. Aditya Chopra lui-même a choisi Ashutosh Rana et Dimple Kapadia pour le rôle d’un officier supérieur du renseignement dans ce film.

En parallèle, on va aussi voir John Abraham dans ce film. Dans ce film, John sera vu dans le rôle d’un méchant, non seulement cela, ce sera la première fois que John et Shahrukh Khan travailleront ensemble dans un film. Autant vous le dire, le tournage de ce film a commencé pendant le confinement lui-même, où Shahrukh s’est rendu à Dubaï et a tourné les séquences d’action de ce film. Après quoi John n’a pas encore commencé le tournage de ce film. Le tournage de ce film a été beaucoup retardé en raison de l’épidémie de Corona. Pour cette raison, l’équipe du film souhaite désormais que le tournage de ce film soit terminé dans les plus brefs délais.

En même temps, dans ce film, on verra aussi Salman Khan faire une superbe apparition. Les téléspectateurs attendent également avec impatience de voir l’entrée de Tiger of Bollywood dans Pathan. Shahrukh Khan va maintenant faire son retour à Bollywood après presque 3 ans, avant cela l’acteur a été vu dans son film Zero, qui est sorti en 2018. Dans ce film, on a vu Anushka Sharma et Katrina Kaif dans les rôles principaux avec lui. .