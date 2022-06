Les actes de Glastonbury sont payés beaucoup moins que vous ne le pensez

Le festival de Glastonbury est de retour pour la première fois en trois ans, et plus de 200 000 chanceux sont campés à Worthy Farm dans le Somerset.

Ils ont droit à des performances de certains des plus grands noms de la musique, avec Billie Eilish, Sir Paul McCartney et Kendrick Lamar en tête d’affiche.

Mais alors que le plus grand festival attire les plus grands noms, il ne distribue pas les plus gros chèques de paie.

Eilish est devenue la plus jeune tête d’affiche solo hier soir. Crédit : Alamy

Le festival historique – qui se déroule depuis 1970 – est organisé par le père et la fille Michael et Emily Eavis, et cette dernière a déclaré que le festival reposait sur la « bonne volonté ».

« Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons simplement donner aux gens d’énormes sommes d’argent », a-t-elle déclaré à BBC Radio 6 Music en 2017.

« Nous sommes donc vraiment reconnaissants envers les groupes que nous obtenons, car ils le font essentiellement par amour. »

En fait, elle a dit qu’ils pouvaient gagner moins de 10% de ce qu’ils feraient dans d’autres festivals britanniques.

La raison en est que le festival fait don de millions à des causes caritatives, telles qu’Oxfam et Greenpeace, de sorte que les artistes doivent être à bord avec la nature philanthropique de l’événement.

« Nous essayons de donner 2 millions de livres sterling par an », a déclaré Emily. « Dans une année humide, c’est plus difficile parce que cela coûte plus cher, mais nous donnons aussi près que possible de 2 millions de livres sterling.

« C’est pourquoi nous ne sommes pas commerciaux, à cet égard. Nous ne sommes pas dans la même tranche que tout le monde lorsqu’il s’agit de payer des cachets énormes aux artistes.

« C’est probablement moins de 10% de ce qu’ils obtiendraient en jouant à l’un des autres grands festivals britanniques. [So] Glastonbury dépend entièrement de la bonne volonté. »

En effet, son père Michael a précédemment révélé qu’il n’avait payé à McCartney qu’une fraction des millions qu’il pouvait normalement facturer pour une apparition.

Il a déclaré: « J’ai payé 200 000 € pour Paul McCartney et pour Coldplay, et même si cela semble beaucoup, ils auraient pu me facturer beaucoup plus. »

McCartney a déjà fait la une en 2004. Source : Alamy

McCartney entrera dans l’histoire ce soir (samedi 25 juin) en tant que tête d’affiche solo la plus âgée du festival – un jour après qu’Eilish soit devenue la plus jeune tête d’affiche solo de l’histoire, à 20 ans.

L’émission principale de l’ancien Beatle aura lieu exactement une semaine après avoir célébré son 80e anniversaire et plus de 60 ans de musique.

La performance de Sir Paul devrait attirer une foule particulièrement nombreuse et pourrait rivaliser avec celles des Rolling Stones en 2013 et d’Adele en 2016.