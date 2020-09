Les Acer Swift 3 et Swift 5 placent le processeur Tiger Lake d’Intel dans des ordinateurs portables abordables

Si vous pensiez que les processeurs les plus brillants et les plus récents d’Intel seraient exclusifs aux ordinateurs portables haut de gamme, vous vous trompiez. Les ordinateurs portables Swift 3 et Swift 5 éternels bien construits, mais moins chers, viennent d’être mis à jour avec les processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération avec graphiques Xe.

Acer Swift 3, un ordinateur portable de 14 pouces qui offre jusqu’à 16 heures d’autonomie, commence à 700 €. Fait intéressant, la version SF314-59 à moindre coût vous offre un panneau de 14 pouces, tandis que le SF313-53 à 800 € offre un écran de 13,5 pouces légèrement plus petit dont la «luminosité élevée» explique la hausse des prix. (Les ordinateurs portables moins chers ont tendance à avoir des écrans plus sombres.)

L’Acer Swift 5 déplace le prix jusqu’à 1000 €, mais cela vous rapporte un GPU discret GeForce MX350. Du moins, c’est ce qu’Acer a dit en juin lorsqu’il a officiellement déballé l’ordinateur portable. Depuis juin, Nvidia a dévoilé sa GeForce MX450 basée sur Turing, qui devrait, espérons-le, offrir des améliorations significatives par rapport à l’ancien processeur GeForce MX350, comme PCIe 4.0 et peut-être une réelle accélération de l’encodage vidéo. Nous ne le savons pas avec certitude, car Nvidia n’a publié aucun détail sur le MX450.

Le Swift 5 lui-même est présenté comme la première plate-forme Intel Evo à être certifiée. Evo est la nouvelle image de marque d’Intel pour son initiative Project Athena, une collaboration de plusieurs années avec des fournisseurs de PC et des fabricants de composants pour construire des ordinateurs portables plus minces, plus légers et plus rapides. Alors que le projet Athena a maintenu un profil public bas, les ordinateurs portables Evo recevront un autocollant sur le corps s’ils répondent aux critères d’Intel. Alors oui, le projet Athena n’est pas nouveau, mais le Swift 5 peut prétendre que c’est le premier avec l’identifiant Evo. Acer a déclaré que le Swift 3 était également en ligne pour obtenir la certification Evo.

Acer Le Swift 5 d’Acer comportera le processeur Tiger Lake de 11e génération d’Intel, des graphiques Xe et un GPU MX discret Nvidia.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂