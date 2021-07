Les accusateurs de Cosby réagissent à une condamnation annulée: « Il ne s’agit pas de race, mais de viol »

Huit femmes qui ont accusé Bill Cosby d’infractions allant des tâtonnements aux agressions sexuelles et au viol disent que leur colère face à la libération de Cosby de prison les a incitées à faire pression pour davantage de changements dans le système juridique.

Les femmes se sont entretenues avec la correspondante nationale principale de NBC, Kate Snow, jeudi AUJOURD’HUI après que le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé la condamnation de Cosby la semaine dernière, libérant l’acteur de prison après avoir purgé deux ans d’une peine de trois à 10 ans pour avoir prétendument drogué et agressé Andrea Constand.

« Je suis en colère contre le système judiciaire », a déclaré Victoria Valentino. « Nous avons mis nos cous en danger, puis le système judiciaire nous a coupé le tapis. »

« Je me sens frustré », a déclaré Marcella Tate. « Et bouleversé parce que j’ai l’impression qu’un tyran a été relâché. »

Les huit femmes font partie d’un groupe de plus de 60 femmes qui ont fait des allégations allant du harcèlement et des tâtonnements à l’agression sexuelle et au viol contre Cosby. Cosby et ses avocats ont nié que tout cela se soit produit.

« Je m’inquiète pour les victimes d’agression sexuelle, qu’elles aient cette attitude de pourquoi s’embêter? » a dit Barbara Bowman. « Pourquoi s’embêter à raconter mon histoire ? »

Un représentant de Cosby a qualifié la décision du tribunal de Pennsylvanie de victoire pour l’Amérique noire.

« Ce n’est pas une question de race, il s’agit de viol », a déclaré Lili Bernard. « Le seul endroit où la race joue un rôle est le fait que Bill Cosby ciblait de manière disproportionnée les femmes noires. »

Le tribunal a annulé la condamnation de Cosby en 2018 pour avoir drogué et agressé sexuellement Constand, qui a déclaré qu’il l’avait agressée en 2004 à son domicile alors qu’elle était employée de l’Université Temple.

« Écœuré », a déclaré Kathy McKee.

« Dégoûtée », a déclaré Linda Kirkpatrick.

Le juge a annulé la condamnation de Cosby en raison d’un problème de procédure régulière, affirmant que ses droits avaient été violés parce qu’il avait été poursuivi après avoir été promis par un procureur qu’il ne serait pas inculpé.

« Il n’a pas été proclamé innocent », a déclaré Janice Baker-Kinney. « Ils n’ont pas dit qu’il n’était pas coupable. Il ne sera jamais innocent. Et je pense que ceux d’entre nous dans notre fraternité doivent s’y accrocher. »

Deux des femmes ont témoigné en faveur de Costand pendant l’affaire.

« J’y retournerais et le referais », a déclaré Lublin. « Cet homme a passé deux ans et neuf mois en prison, cet homme a perdu toute sa réputation. Il a perdu toute la crédibilité qu’il a jamais eue. »

Sept des femmes qui ont parlé à Snow jeudi faisaient partie d’un groupe de 27 qui lui ont parlé il y a six ans de Cosby sur « Dateline » de NBC. La décision de la semaine dernière les a réunis pour continuer à lutter pour le changement du système juridique dans de nombreux États, en particulier des modifications du délai de prescription des agressions sexuelles.

« Il y a un feu à l’intérieur de moi », a déclaré Lublin. « Cela m’a donné envie de sortir et d’apporter des changements encore plus qu’en 2015. Cela m’a éclairé dans le sens où je dois faire quelque chose, je dois en faire plus. »

« C’est tout recommencer », a déclaré Baker-Kinney. « Je suis prêt et impatient d’y aller, et je ferai n’importe quoi et dirai ma vérité à quiconque en a besoin. »

Certaines femmes participeront à une veillée samedi soir à Philadelphie.

« Nous avons ouvert les vannes à tant de personnes qui ne s’étaient jamais senties en sécurité auparavant pour s’exprimer », a déclaré Valentino. « Les prédateurs sont mis en garde. »

