Les accessoires indispensables pour Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra

Samsung propose une large gamme d’accessoires pour ses smartphones Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Nous vous présentons dix produits recommandés qui rendront votre S20 encore meilleur.

Samsung Galaxy Buds+



Les Galaxy Buds+ offrent un plaisir musical sans fil.



Image : © 45secondes.fr 2020



Samsung équipe les smartphones de la série Galaxy S20 d’assez bons écouteurs USB-C de la marque AKG. Ceux qui préfèrent écouter de la musique sans fil via Bluetooth trouveront les compagnons parfaits dans les Galaxy Buds+. Les véritables écouteurs sans fil se connectent parfaitement aux smartphones Galaxy, sont confortables à porter et ont une très longue autonomie.

Coque Samsung LED View



Le couvercle LED View affiche des informations directement à l’extérieur du boîtier.



Image : © Samsung 2020



La LED View Cover de Samsung est plus qu’une coque de protection : elle est couplée au smartphone et affiche des informations individuelles telles que l’heure et les messages entrants sous forme de notifications LED. Lorsque vous l’ouvrez, l’écran du smartphone s’active automatiquement. Divers symboles LED peuvent être affichés sur le couvercle pour une personnalisation plus poussée.

Couverture Kvadrat



Les housses de protection Kvadrat sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.



Image : © 45secondes.fr 2020



En collaboration avec le designer scandinave Kvadrat, Samsung propose un étui pour smartphone durable pour le Galaxy S20 et le Galaxy S20+. Les housses textiles, disponibles en plusieurs coloris, sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et ont également un look chic.

Housse de protection debout Samsung



La coque de protection de Samsung sert également de support.



Image : © Samsung 2020



Le Protective Standing Cover est l’un des étuis les plus insolites dans le monde des smartphones. Samsung combine un boîtier relativement stable avec un support et un design assez élégant. La housse de protection est disponible en argent et en noir.

Couverture à motif Idéal de la Suède



Les coques à motifs chics rendent le smartphone coloré.



Image : © Idéal de la Suède 2020



Si vous l’aimez coloré et individuel, vous trouverez peut-être ce qu’il vous faut dans les étuis à motifs chics d’Ideal of Sweden. Les coques de protection sont disponibles dans une variété de motifs pour tous les modèles Galaxy S20.

Chargeur Samsung 45 watts



Le bloc d’alimentation de 45 watts charge les smartphones Galaxy S20 particulièrement rapidement.



Image : © Samsung 2020



Contrairement au Galaxy S20 Ultra, le Galaxy S20 et le Galaxy S20+ ne sont livrés qu’avec un adaptateur secteur de 25 watts. Cependant, la pleine puissance de charge n’est disponible qu’à partir de 45 watts. Si vous souhaitez recharger votre smartphone très rapidement, vous pouvez investir dans un chargeur plus puissant par la suite.

Station de charge à induction Hama



Hama propose un chargeur sans fil pas cher.



Image : © Hama 2020



Tous les appareils de la série Galaxy S20 prennent en charge la charge sans fil. Si vous souhaitez utiliser la charge sans fil par induction, vous avez besoin d’un socle de charge correspondant. Vous pouvez obtenir des modèles comme la station de charge inductive de Hama pour peu d’argent.

Samsung Galaxy Ajustement



Parfait en combinaison avec le S20 : ​​le Galaxy Fit.



Image : © Samsung 2020



Samsung propose également des gadgets de fitness pour ses smartphones. Le tracker de fitness Galaxy Fit se connecte au téléphone via l’application Samsung Wear et fournit des données de fitness à l’application Samsung Health. Le portable reconnaît et suit divers sports, enregistre les pas, enregistre les phases de sommeil, affiche les notifications et sert également de montre-bracelet.

Montre Samsung Galaxy Active2



Image : © Samsung 2020



La Galaxy Watch Active2 est la dernière smartwatch de Samsung et est parfaitement adaptée aux smartphones du constructeur. Il peut faire tout ce que le tracker Galaxy Fit peut faire, ainsi que plus d’options. La montre intelligente dispose d’un GPS et prend en charge la charge sans fil, et elle a également l’air chic.

Duo chargeur sans fil



Le chargeur sans fil Duo est disponible en deux couleurs.



Image : © Samsung 2020



Si vous souhaitez recharger votre smartphone et votre smartwatch sans fil en même temps, Samsung a le produit qu’il vous faut : le chargeur sans fil Duo peut charger deux appareils en même temps par induction.