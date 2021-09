Les accessoires de Sylvester Stallone de Rocky, Rambo et plus vont aux enchères

Accessoires de Rocheux et autre Sylvester Stallone les films sont mis aux enchères, donnant aux collectionneurs avec de l’argent à brûler une chance de posséder un morceau ou deux de l’histoire du cinéma. La vente aux enchères provient de Julien’s Auctions à Beverly Hills dans le cadre de leur événement « Property From The Life And Career of Sylvester Stallone ». De nombreux films de la Rocheux et Rambo les franchises obtiennent plusieurs accessoires et autres souvenirs mis aux enchères, bien que plusieurs autres films d’action de sa carrière soient également représentés.

« Sylvester Stallone est l’une des grandes icônes et des immenses talents des 20e et 21e siècles qui est la quintessence d’une superstar hollywoodienne à plusieurs traits d’union », a déclaré Darren Julien, PDG/président de Julien’s Auctions. « Avec une carrière remarquable qui a commencé il y a plus de 50 ans et ne montre aucun signe de fin aujourd’hui, il a changé le monde et l’univers du film d’action en nous donnant deux des héros et symboles culturels les plus grands et les plus durables d’Hollywood, Rocheux et Rambo. Julien’s Auctions est fier de présenter cette vente aux enchères épique qui provient entièrement de la collection personnelle de cet homme magnanime, le mythe, la légende, Sylvester Stallone. »

Il y a beaucoup d’articles aux enchères pour Rocheux fans de franchise. Cela inclut les cahiers manuscrits originaux de Stallone remplis d’idées de développement d’histoires pour les quatre premiers Rocheux films; le protège-dents de boxe porté par Stallone dans Rocheux; ses gants de boxe de Rocheux III, avec d’autres paires de Credo versements; la liste des faire-part Rocheux en tant que gagnant du meilleur film lors de la 34e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards en 1977; illustration de concept d’affiche originale pour Rocheux par Tom Jung et Rocheux IV par Drew Struzan ; et beaucoup plus.

Ne pensez pas que le Rambo les fans ont été oubliés. Certains des articles représentant cette franchise comprennent une collection de couteaux des trois premiers Rambo films; un original Rambo : Premier sang partie II affiche avec illustration de Renato Casaro signée par Stallone ; Carquois flèche et serre-tête de John Rambo de Rambo : Premier sang partie II; un patch Luminor Panerai porté en Rambo, ainsi que le sac polochon et le collier croisé du personnage ; une machette John Rambo de Rambo : dernier sang; et, comme Rocheux, beaucoup plus.

D’autres films de la carrière de Stallone auront également des accessoires aux enchères. Certains d’entre eux incluent un costume complet conçu par Gianni Versace ainsi que le casque et le visage moulé de Juge Dredd; un collier casque et couteau, des couteaux de lancer et un écusson Luminor Panerai de Les consommables; L’uniforme de shérif de Stallone de Terres de flic; une Suspense sculpture de bras; son uniforme de prisonnier et ses bottes de Plan d’évacuation; et d’autres articles.

Pendant ce temps, Stallone est toujours au sommet de son art à Hollywood depuis sa première apparition à Hollywood avec Rocheux dans les années 1970. La brigade suicide atteindre le n ° 1 au box-office signifiait que l’acteur avait maintenant joué dans un film n ° 1 au cours de chacune des six dernières décennies. Il se prépare également actuellement à tourner The Expendables 4, ne montrant aucun signe de ralentissement de si tôt.

La vente aux enchères aura lieu chez Julien’s Auctions à Beverly Hills pour ceux qui souhaitent enchérir en personne le dimanche 5 décembre 2021. Les autres peuvent toujours regarder l’action ou enchérir en ligne sur le site officiel. Vous pouvez en savoir plus sur ce qui est mis aux enchères chez Julien’s Auctions.

Les faits saillants de la vente aux enchères comprennent de nombreux articles de films et une iconographie du film phare Rocky de 1976 et des suites ultérieures telles que:

Les carnets manuscrits originaux de Sylvester Stallone remplis d’idées de développement d’histoires pour les quatre premiers films de la série de films classiques Rocky.

Ses gants de boxe de films tels que Rocky III ;

Et des gants de boxe d’entraînement de Rocky Balboa ;

Ainsi que d’autres gants de boxe des versements Creed;

La carte d’annonce répertoriant Rocky comme gagnant du meilleur film aux 34e Golden Globe Awards en 1977 ;

Oeuvres d’art originales d’affiches de film pour Rocky de Tom Jung et Rocky IV de Drew Struzan; – le protège-dents de boxe porté par Stallone dans le rôle de Rocky dans le film de 1976 ;

Illustrations originales de Leroy Neiman de Hulk Hogan combattant Sylvester Stallone de l’ensemble de Rocky III ;

Un présentoir en acrylique avec des shorts de boxe sur le thème de Rocky, produit pour Planet Hollywood ;

Un tapis d’entraînement de boxe signé Sylvester Stallone de Creed;

Une sculpture Rocky II Leo Sewell ; Chaussures de boxe Air Jordan de Creed et plus.

Issu de la franchise de films Rambo, une gamme d’articles sera proposée, notamment :

Une collection de couteaux des trois premiers films de la série d’action à succès ;

Une illustration originale du concept d’affiche Rambo: First Blood Part II signée Sylvester Stallone par Renato Casaro;

Un carquois de flèche John Rambo de Rambo: First Blood Part II;

Un bandeau porté par Stallone dans Rambo : First Blood Part II ;

Un script de travail de pré-production original, avec de nombreuses notes manuscrites et corrections, pour l’épisode préféré de Stallone de la série de films Rambo, Rambo en 2008 ;

Une montre Luminor Panerai portée à Rambo ;

Le sac de sport utilisé par Stallone en tant que John Rambo dans Rambo ;

Le collier croix porté par Stallone dans le rôle de John Rambo dans Rambo ;

Ses bottes de combat portées dans Rambo : Last Blood ;

Un présentoir de sweat-shirt « John Rambo » signé Sylvester Stallone de Rambo: First Blood;

Un accessoire de fusil d’assaut cascadeur de Rambo: First Blood II;

Une machette John Rambo de Rambo : Last Blood et autres.

D’autres articles bourrés d’action des plus grands films de Stallone seront présentés tels que :

Un costume complet conçu par Gianni Versace et un casque et un moulage du visage de Judd Dredd ;

Un casque et un collier de couteaux, des couteaux de lancer et une montre Luminor Panerai utilisée par Stallone dans le rôle de Barney Ross dans The Expendables ;

Une orthèse de pouce en cuir avec des boutons-pression de crâne utilisée à l’écran et portée par Sylvester Stallone dans le rôle de Barney Ross dans The Expendables 3;

Une sculpture de corbeau avec des armes à feu de The Expendables ;

Une sculpture de Sylvester Stallone Demolition Man (3 000 € à 5 000 €);

Un accessoire de pistolet acrobatique utilisé par Sylvester Stallone dans le rôle de Robert Rath dans Assassins;

Son uniforme de shérif porté comme son personnage Freddy Heflin dans Cop Land ;

Son uniforme de prisonnier et ses bottes portées par Stallone pour son personnage Ray Breslin/Anthony Portos dans Escape Plan ;

Une sculpture de bras Cliffhanger et plus encore.

Sujets : Rocky, Rambo