Les accélérateurs matériels d’IA d’Intel et l’écosystème ouvert poussent à démocratiser l’IA générative

30 mars 2023 16:31:20 IST

L’IA générative a la capacité de changer notre façon de vivre et de travailler, mais elle nécessite des calculs compliqués. En travaillant avec des partenaires industriels pour promouvoir un écosystème d’IA ouvert, Intel espère rendre cette technologie accessible à tous.

ChatGPT, un chatbot IA créatif, souligne l’importance des solutions matérielles et logicielles qui permettent à l’IA de réaliser son potentiel maximum. Un écosystème ouvert permet aux développeurs de créer et de mettre en œuvre l’IA n’importe où tout en équilibrant puissance, prix et vitesse.

Intel optimise les outils et les bibliothèques d’IA générative open source pour permettre de meilleures performances sur ses accélérateurs matériels. Hugging Face, une bibliothèque d’apprentissage automatique open source de premier plan, a révélé que Habana Gaudi2 d’Intel surpassait de 20 % l’A100-80G de Nvidia lors de l’inférence sur le modèle BLOOMZ de 176 milliards de paramètres.

Sur le plus petit modèle BLOOMZ de 7 milliards de fonctionnalités, Gaudi2 a été trois fois plus rapide que A100-80G. Hugging Face Optimum Habana est une bibliothèque qui facilite l’exécution de grands modèles de langage sur les accélérateurs Gaudi.

De plus, sur les processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération avec Intel AMX intégré, la diffusion stable de Stability AI, un modèle d’IA génératif pour la création de texte en image, fonctionne désormais 3,8 fois plus rapidement.

Cette accélération a été réalisée sans modification de code, et la précision du mélange automatique à l’aide de l’extension Intel pour PyTorch avec Bfloat16 peut encore réduire le délai à moins de 5 secondes.

Les processeurs Xeon de 4e génération d’Intel offrent une réponse à long terme et économe en énergie pour les tâches d’IA à grande échelle. Avec des accélérateurs intégrés tels qu’Intel AMX, ces processeurs peuvent multiplier par 10 les performances d’inférence et d’entraînement dans une variété de cas d’utilisation de l’IA, tout en augmentant les performances par watt jusqu’à 14 fois par rapport à l’itération précédente.

Cette méthode permet un plan de construction unique et de déploiement partout avec des solutions adaptables et ouvertes.

Bien que l’IA générative ait le potentiel d’améliorer considérablement les compétences humaines, elle doit être développée et déployée de manière responsable et centrée sur l’humain.

Pour garantir des pratiques éthiques et minimiser la dette éthique, un contrôle transparent de l’IA via un écosystème ouvert est nécessaire. Intel s’engage à démocratiser l’IA en investissant dans la technologie et en favorisant un environnement ouvert pour répondre aux exigences de calcul de toutes les facettes de l’IA, y compris l’IA générative.

Intel parie gros sur l’IA et s’efforce de démocratiser l’accès à l’informatique et aux outils, y compris les grands modèles de langage, afin de réduire les dépenses et d’augmenter l’équité. Des LLM personnalisés sont créés pour les personnes SLA afin d’améliorer la communication.

Intel promeut un écosystème ouvert pour cultiver la confiance et garantir l’interopérabilité grâce à une stratégie multidisciplinaire qui se concentre sur l’amplification du potentiel humain grâce à la coopération homme-IA et à des solutions économes en énergie. Une stratégie ouverte est la voie à suivre pour l’IA.

