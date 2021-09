Les absents notables du PlayStation Showcase 2021

Que vous pensiez que c’était un barnstormer d’un briefing ou un peu décevant, Vitrine PlayStation 2021 était incontestablement réservé. Outre deux nouveaux projets d’Insomniac Games, le géant japonais s’est principalement concentré sur les mises à jour des titres propriétaires annoncés l’année dernière, comme God of War : Ragnarok et Gran Turismo 7. beaucoup étant gardé sous-vêtements.

Par exemple, nous nous attendions à une annonce du nouveau studio Firesprite – surtout si l’on considère le moment de l’annonce de l’acquisition de Sony, juste 24 heures avant l’événement. Nous savons d’après des entretiens avec le patron de PlayStation Studios Hermen Hulst que l’équipe basée au Royaume-Uni travaille sur plusieurs jeux, mais il semble qu’ils ne soient pas encore tout à fait prêts pour le prime time. Espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour notre premier aperçu.

Peut-être que le plus grand absent était de loin Naughty Dog. Alors que le studio primé a annoncé Uncharted: Legacy of Thieves Collection pour PlayStation 5 et PC, il commence à se sentir comme son jeu multijoueur autonome, The Last of Us est dans des éons. Au début de l’année, nous aurions mis de l’argent sur le studio californien pour le sortir en 2021, mais d’après les offres d’emploi, nous avons l’impression que ce n’est même pas proche.

Il y a de nouveaux jeux en développement dans des tonnes d’équipes Sony, comme Bend Studio et London Studio, mais franchement, nous ne nous attendions pas à ce qu’ils apparaissent. Il en va de même pour les partenariats que PlayStation a annoncés avec Jade Raymond’s Haven – c’est beaucoup trop tôt pour ceux-là. Horizon Forbidden West a récemment reçu le sien État des lieux, donc nous allions toujours être surpris si cela faisait aussi son apparition.

Du côté des tiers, Warner Bros continue de garder Poudlard Legacy dans son armoire à balais Nimbus, après sa bande-annonce de l’année dernière et le retard qui a suivi. Il n’y avait aucun signe des remasters de Grand Theft Auto sur lesquels Rockstar travaillerait, bien que le développeur souhaitait probablement se concentrer sur son remaster GTA 5 pour le moment. De plus, étonnamment, il n’y avait pas de bande-annonce de Call of Duty – nous nous y attendons en raison de l’alliance marketing de Sony avec Activision.

Il n’y a pas eu non plus de mise à jour sur les services : le détenteur de la plateforme n’a même pas mentionné PS Plus ou PS maintenant une fois que. Évidemment, ces abonnements continuent de bien fonctionner, mais il y a un défi émergent de Microsoft avec Game Pass que le fabricant semble réticent à relever. Étant donné qu’il y a eu des rumeurs selon lesquelles Sony cuisinerait un concurrent, il sera intéressant de voir quand il sera réellement prêt à parler de ce que cela implique.

Dans l’ensemble, nous avons l’impression que nous sommes sortis de cette présentation avec autant de questions que nous y sommes entrés – comme nous l’avons déjà écrit, de manière quelque peu controversée. Bien sûr, ce n’est pas trop surprenant: Sony semble préférer annoncer les jeux beaucoup plus tard dans leur cycle ces jours-ci – bien que Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel’s Wolverine aient résisté à cette tendance. Nous supposons que ces collaborations sont tout simplement trop importantes pour être gardées secrètes – tout le reste, cependant, est sous clé.