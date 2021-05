Les abonnés Xbox Game Pass pourront bientôt accéder à ces 6 jeux

Abonnés à Xbox Game Pass Oui Xbox Game Pass Ultimate sur consoles et PC, ils perdent non pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais six matchs le 31 mai.

Sur ces six jeux, cinq d’entre eux quitteront le service d’abonnement de Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series X service d’abonnement. Pendant ce temps, trois de ces jeux sont des jeux PC, tandis que trois laissent également les joueurs derrière eux. Nuage.

Heureusement, à moins que vous ne soyez fan de Kingdom Hearts, rien de tout cela n’est un gros problème. En fait, au-delà de deux jeux Kingdom Hearts, les quatre jeux sont un titre de stratégie de niche, un jeu de course insatisfaisant et deux titres autonomes d’une certaine influence, mais aucun d’entre eux n’est très bon.

Les jeux qui sortiront de la plateforme sont:

PC: Broforce

Console: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8

PC et console: Void Bastards, Surviving Mars et Assetto Corsa.

Comme toujours, on ne sait pas quand ou si l’un de ces jeux reviendra. Il n’est pas impossible pour un jeu d’arrêter et de revenir plus tard, mais ce n’est pas courant. Cela dit, tant que chaque jeu est disponible via Xbox Game Pass, chacun est également disponible à l’achat séparément.