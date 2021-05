Les abonnés PS Plus en Espagne bénéficient d’un jeu bonus le mois prochain

Bai Hao Yin Zhen récolte avril 2020, thé blanc

Ce thé rare se distingue par son aspect d' aiguilles argentées . En effet, seuls les plus beaux bourgeons sont cueillis et séchés aussitôt. COMPOSITION Thé blanc, cueillette du printemps, mois d’avril. Province du Fujian, district de Fuding. NOTES DE DEGUSTATION Liqueur or pâle, fraîche et délicate. Arôme raffiné et élégant. Goût rafraîchissant, fin et soyeux avec une touche d’abricot. PREPARATION Infusion : 2 mn Eau : 80° Trois infusions possibles. Bai Hao Yin Zhen thé blanc est disponible à l'achat et au meilleur prix sur le site de Pomme d'Ambre, votre épicerie fine en ligne. Retrouvez les produits sélectionnés pour leurs qualités et leurs bienfaits. Goûtez Pomme d'Ambre !