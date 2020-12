Les 9 meilleurs cadeaux de Noël pour les cuisiniers à domicile

Chaque année, la recherche du bon cadeau de Noël est lancée. Tant mieux si le destinataire est un chef amateur passionné – car alors vous pouvez facilement pimenter sa cuisine avec ces neuf idées pratiques, utiles ou simplement amusantes.

Protection contre l’ébullition et les éclaboussures

Le garde-boue de l’Emsa est une affaire vraiment soignée pour tous les cuisiniers amateurs. Le gadget en silicone empêche la cuisinière d’être constamment recouverte d’éclaboussures de graisse après la cuisson. De plus, le polyvalent allant au lave-vaisselle peut être utilisé comme protection contre la surcuisson sur les casseroles, comme dessous de plat et comme couvercle dans le micro-ondes – il ne pourrait pas être plus pratique!

Pierre à pizza

Chaque puriste de pizza qui se respecte devrait posséder une pierre à pizza décente. Si le ménage du chef amateur n’en a toujours pas, tant mieux! La mise à niveau du four en pierre pour le four est déjà disponible dans une qualité acceptable pour peu d’argent et apporte des améliorations directement visibles et merveilleusement croustillantes à la base de la pizza. Avantage bonus: avec des chefs accueillants, vous bénéficiez même plusieurs fois de ce cadeau!

Verseur d’huile « Oiladdin »

Juste à cause du jeu de mots merveilleusement stupide dans le nom, le verseur « Oiladdin » devrait valoir de l’argent. Malheureusement, cette lampe magique n’a aucun pouvoir magique. Pour ce faire, il met en scène de manière appropriée l’huile d’olive noble du récipient et fonctionne également comme une fermeture intelligente: il suffit d’appuyer sur la lampe en silicone à plat – l’huile est hermétique et reste fraîche pendant longtemps.

Tablier Dark Vador

Pour les fans de « Star Wars » et les dirigeants implacables à la maison, ce tablier élégant d’une galaxie lointaine, très lointaine est le premier choix. Les boutons, interrupteurs et commandes à l’avant ne sont malheureusement que décoratifs et ne peuvent pas être utilisés pour contrôler la hotte aspirante ou le thermostat du four. Mais le noir à la mode cache les éclaboussures de graisse et les taches de sauce de manière extrêmement élégante.

Moulin à poivre de batte de baseball

Les cuisiniers amateurs doivent parfois défendre leur territoire contre leurs ennemis ancestraux: les grignoteurs, les potiers et surtout les connaisseurs à la cuisinière! Le moulin à poivre de batte de baseball rustique fournit une certaine emphase visuelle lorsque vous êtes expulsé des salles sacrées et se déguise autrement comme un ustensile d’assaisonnement largement inoffensif. Pratiquement!

Testeur de spaghetti

Vous avez l’un de ces chefs amateurs passionnés dans votre cercle d’amis qui fait vraiment tout avoir? Il vous manque définitivement cet ustensile absurde! Avec le testeur de spaghetti, vous obtenez une seule nouille de l’eau de cuisson pour en tester la fermeté. Près de 40 euros peuvent être un prix élevé pour quelque chose que toute fourchette en plastique bon marché peut facilement se permettre. Les rires sous le sapin de Noël ne sont certainement pas payés trop cher.

Griller les couverts dans un étui élégant

Si vous recherchez du matériel de haute qualité pour les amateurs de barbecue, c’est le bon endroit! Avec une fourchette à viande, des pinces et un pinceau à marinade, cet étui garantit que tout sur le gril se déroule selon les souhaits du chef. L’ensemble de cinq pièces est en acier inoxydable afin que la chaleur ne provoque pas de décoloration disgracieuse.

Coupe-herbe

Les herbes fraîches donnent de bons plats qui ont quelque chose de certain et sont tout simplement supérieures à leurs frères et sœurs séchés. Avec le coupe-herbes, ils peuvent être coupés et dosés aussi facilement que dans un moulin à épices. Idéal pour pimenter rapidement les aliments dans le pot, mais aussi assez impressionnant sur la table pour l’assaisonnement.

Teneur de livre de cuisine

Les cuisiniers modernes laissent le livre de cuisine dans le placard et s’inspirent de l’étendue infinie d’Internet. Pour que vos mains sur le poêle soient libres de l’essentiel, cet assistant pratique reçoit la tablette et la tient en vue. Lorsque vous ne cuisinez pas, le porte-livre de cuisine disparaît plié sous l’armoire de cuisine et ne vous dérange pas.