Les 8 séries les plus similaires à True Detective que vous pouvez trouver sur Netflix

Si vous aimez la résolution de crimes, vous devriez nous donner l’occasion de vous montrer des séries en conséquence.

Vrai détective cadre un avant et un après dans la carrière de ses protagonistes. Tellement Matthew McConaughey Quoi Woody Harrelson ont bénéficié d’un solennelle première saison, qui pétrit une série d’ingrédients parfaits pour nous garder accro. le folklore populaire, meurtres non résolus et crise personnelle sont la base parfaite pour réaliser une série, dans ses première et troisième saisons surtout, fondamentale pour comprendre le phénomène de série au cours de ce siècle.

Avec quoi, si vous cherchez parcelles similaires et des séries potentielles qui vous laissent en vouloir plus à chaque chapitre qui passe, jetez un œil à notre huit recommandations, similaire à cette liste de séries que nous vous avons déjà montrée à l’époque, et qui fera passer vos week-ends devant la télévision.

Série similaire à True Detective, les meilleures alternatives

Que vous recherchiez un fiction pour suspecter tout le monde, comme cela pourrait être le cas de Who Killed Sara?, que vous voulez enquêter sur de vrais crimes, comme nous le propose La Disparition de Madeleine McCann, ou que vous préférez entrer dans la peau d’un journaliste sur le point de découvrir une horrible conspirationBonjour Veronica, cette liste est pour vous.

Qui a tué Sara?

Bien que le titre de cette série ne laisse pas beaucoup de place à l’imagination, sachez que nous sommes confrontés à une histoire qui met l’accent sur Alex, un jeune homme dont sœur il a été assassiné, étant celui qui a pris le blâme crime, et qu’il doit s’armer de courage et de patience pour chercher à l’hypothèse vrai coupable, bien qu’en chemin plus de vérités viendront à la lumière.

Année: 2021

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 40 minutes

Irrégulier

Londres, à l’époque victorienne, ne peut être synonyme que de la présence de l’inimitable Sherlock Holmes et le docteur John Watson. Cependant, c’est l’excuse parfaite pour nous présenter à un groupe spécial de jeunes, qui sera en charge d’enquêter sur la crimes de nature surnaturelle qui commencent à ravager la ville.

Année: 2021

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 50 minutes

Désir sombre

le affaires extraconjugales n’a jamais été une bonne idée, mais c’est beaucoup moins le cas si nous trouvons un la tragédie qui va bouleverser la vie du protagoniste de cette histoire, Alma, dans ce production mexicaine qui nous mettra contre l’épée et le mur et nous rendra remettre en question notre propre nature.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 18

Durée moyenne: 30 minutes

Bonjour, Verônica

L’un d’eux séries ce qui se produit inaperçu sur la plupart des plateformes, à la fois en raison de sa publicité nulle et parce qu’il vient d’un pays aussi éloigné que Brésil, nous placera dans un cas de chercher un prédateur qui cherche ses victimes potentielles dans pages de rencontres sur Internet, avec le danger que cela représente pour la majorité des femmes harcelées. Cependant, un couple avec leur propre secret, sera le début d’un grande conspiration.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 40 minutes

Les meurtres de Valhalla

le films et les série télévisée scandinave sont en grande santé et en grande popularité dans le monde entier, en particulier en ce qui concerne les problèmes de roman noir. A cette occasion, nous aurons l’occasion de suivre les traces d’un inspecteur d’Oslo, qui sera chargé d’enquêter sur une terrible meurtre s’est produite dans le port de Reykjavik, et où le tueur en série semblent être liés à un photographie mystérieuse.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 45 minutes

L’affaire Alcàsser

Simplement en nommant ceci village sur la côte méditerranéenne, la plupart des citoyens de notre pays se souviennent déjà des événements survenus dans l’année 1992 et cela a abouti à la meurtre de trois jeunes adolescents. Ce documentaire, avec nouvelles interviews, cherchera à trouver une faille permettant de savoir, en partie, ce qui est arrivé à Míriam, Toñi et Desirée.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 5

Durée moyenne: 60 minutes

Dans le marais

Nous montons Pologne assister à la meurtre d’une prostituée et de responsable d’une association de jeunes, de retour dans le Années 80. La enquête policière, cependant, il ne semble pas convaincre quelques journalistes et ils feront tout leur possible pour que la vérité éclate, quel qu’en soit le prix.

Année: 2018

Saisons: 1

Chapitres: 5

Durée moyenne: 50 minutes

La disparition de Madeleine McCann

Un autre de ceux cas qui a parcouru le monde entier, mais qui, sans aucun doute, avait aussi un grande répercussion dans notre pays, c’est la disparition du petit Madeleine. La police portugaise, Les secrets de famille et les théories du complot nourrir les chapitres, avec le spectateur comme jury pour débattre si nous sommes confrontés à un enlèvement simple ou cette nuit fatidique quelque chose de plus terrible est arrivé.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 50 minutes

