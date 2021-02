Les 8 raisons de Google pour lesquelles votre prochain mobile devrait être un Pixel

Google sait que vous recherchez peut-être un nouveau mobile, et il a une proposition très intéressante à faire à ce sujet. Si vous voulez bien faire les choses en choisissant votre prochain terminal, selon Google, vous devriez arrêter de le chercher et faire attention à ce qu’il vous dit. Votre nouveau mobile a un prénom et un nom: Google Pixel.

Et c’est que Google veut vous convaincre que l’achat d’un de ses téléphones est la meilleure option. Pour ce faire, il vous donne 8 bonnes raisons qui montrent les incroyables avantages que le Pixel il contribuera à votre vie et que nous pensons opportun de partager avec vous (on ne sait jamais).

8 raisons Google pour que votre prochain mobile devienne un Pixel

La précieuse aide de Google Assistant

Google a utilisé l’opinion de 8 vrais utilisateurs de ses Pixels pour vous donner les bonnes raisons dont nous parlions. Dans cette première vidéo, le protagoniste estime qu’un grand avantage de ces téléphones est que L’Assistant Google est toujours là pour vous aider, même lorsque vous avez besoin que je vous donne un coup de main pour transmettre toutes vos informations des services que vous utilisiez auparavant à ceux de Google.

Pixel, un mobile pour être différent

Lizette aime être une personne unique et différente, et estime que son ancien téléphone était une tendance passagère. Heureusement, le Pixel vous a permis entamer un nouveau chemin grâce à ses différentes fonctions. Par exemple, en pressant simplement les bords inférieurs du téléphone, l’assistant apparaît à l’écran pour vous aider de toutes les manières possibles.

La qualité des caméras assurée

Google règne en maître dans la photographie, c’est pourquoi son système de caméra est l’un des aspects les plus puissants du Pixel. Evidemment, l’entreprise profite de leur succès pour vous convaincre de passer à leurs téléphones. Tout comme Sean, cinéaste et star de la vidéo suivante, qui est passé au Pixel après avoir entendu parler de la qualité de ses caméras. « Je ne pourrais pas faire un meilleur choix »dit Sean, qui définit le système photographique du téléphone comme « brillant ».

La batterie puissante dont vous avez besoin

Lorsque vous recherchez un nouveau téléphone, vous êtes sûr d’analyser ce que la batterie de chaque modèle peut vous offrir. Ce n’est pas un problème avec le Pixel, qui peut durer parfaitement toute la journée avec une seule charge. De plus, comme Marcus le souligne dans la vidéo suivante, avec une charge rapide, vous pouvez obtenir un bon pourcentage de batterie avec seulement 15 ou 20 minutes de charge.

Un mode nuit pas comme les autres

Le mode nuit spectaculaire de Google, appelé Night Sight, est arrivé à tous les Pixels en novembre 2018. Depuis lors, c’est l’un des facteurs qui devrait vous inciter à acheter l’un des modèles. Dans le cas de Kris, après avoir téléchargé quelques photos prises de nuit avec son Pixel sur Instagram, Ils lui ont même demandé s’ils avaient été pris avec un appareil photo reflex numérique.

Tout ce que vous recherchez est dans le Pixel

Si jusqu’à présent vous utilisiez un mobile Android, la chose normale est que vous êtes déjà habitué à utiliser les services Google comme Gmail. Le Pixel vous permet de continuer à utiliser ces applications que vous gérez déjà parfaitement, en plus de vous offrir une batterie puissante et un logiciel avec les dernières fonctions. En bref, le Pixel a tout ce que vous recherchez dans un téléphone mobile.

Vous ne remarquerez pas le changement sur le nouveau mobile

Tim avait peur que le passage de son ancien téléphone portable au Pixel ne soit un changement difficile. Cependant, en vous souvenant de votre ancien téléphone, vous vous souvenez que vous deviez télécharger des applications comme Maps ou Gmail. Cela ne s’est pas produit avec votre nouveau Pixel, qui Vous disposez déjà de toutes les applications Google que vous utilisez quotidiennement. De plus, grâce au lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, le déverrouillage du mobile est plus facile que jamais pour le protagoniste de la vidéo.

Stockage sans fin pour vos photos professionnelles

Prendre des photos et des vidéos de haute qualité conduit généralement à l’apparition d’un message indésirable, celui qui vous avertit de l’espace limité du téléphone. Un tel problème n’existe pas si vous avez un mobile Pixel entre vos mains, car ceux-ci vous offrir un stockage illimité dans Google Photos. Ainsi, vous n’aurez pas à vous soucier de la suppression du contenu ou du transfert de celui-ci vers d’autres systèmes de stockage, tout restera dans Google Photos.

Logiciels, batterie, appareil photo (et son mode nuit), stockage, applications … Les Google Pixels ont tout ce dont vous avez besoin dans un téléphone mobile, et Google a voulu vous montrer avec ces 8 bonnes raisons données par les utilisateurs eux-mêmes. Comme toujours, la décision finale vous appartient.

Rubriques connexes: Google Pixel, mobile

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂