Les 8 meilleurs jeux Parcheesi pour Android

Vous aimez les jeux de société classiques ? Découvrez 8 jeux Parcheesi très intéressants pour Android que vous pouvez télécharger gratuitement.

Les jeux de société ont toujours été présents, cependant, parmi les plus populaires sont les jeux de parcheesi ou des jeux de société multijoueurs classiques où c’est possible défiez vos amis depuis le confort de votre mobile.

Dans les jeux de parcheesi peut jouer jusqu’à 4 personnes simultanément où et vous devriez même utiliser stratégies et compétences pour gagner les matchs ou éviter d’être éliminé. Si vous voulez savoir quels sont les meilleurs jeux Parcheesi pour Androidcontinuer la lecture.

Top des jeux Parcheesi pour Android : les 8 meilleurs

Parcheesi – Jeux de société

Ludo STAR

Parcheesi STAR

Ludo All Star – Jeu Ludo

Jeu Parcheesi Classic Playspace

Ludo Club – Jeu amusant

Ludo Rêve

jeu de ludo

Parmi les variantes de jeux de parcheesi nous connaissons aussi le populaire ludo, qui a un tableau très similaire, des jetons, des couleurs et les règles ont certaines variations. Ci-dessous vous pouvez voir une liste avec jeux de ludo et de parcheesi disponible sur mobile.

Parcheesi – Jeux de société

Parcheesi faire revivre le jeu de société parcheesi classique, comprend toutes les règles traditionnelles et même 4 joueurs peuvent jouer. Le but du jeu sera arriver avec tous les jetons à la base de chaque couleur.

C’est un jeu amusant à jouer avec famille et amiset si vous êtes seul il est également possible de jouer sur votre ordinateur.

Leur interface visuelle est assez attrayant grâce à son grande variété de couleursintègre également effets 3d rendant l’expérience plus dynamique. Un point très intéressant est que vous pouvez personnalisez votre avatar en différentes manières.

GooglePlay | Parcheesi – Jeux de société

Ludo STAR

Ludo STAR pousse l’expérience de jeu un peu plus loin, puisque vous pouvez jouer en ligne avec vos amis, votre famille et des tiers. Pour commencer, il vous suffit de vous connecter avec votre compte Facebook et créer une partie privée jouer avec les autres rejoindre un jeu.

Ludo est beaucoup plus facile que Parcheesi si vous parlez de règles, cependant, dans Ludo STAR vous devrez choisir le mode parcheesi ou la mode ludoauquel vous pouvez jouer en ligne et totalement gratuit, et lorsque vous jouez, vous pouvez interagir avec d’autres joueurs par chat.

GooglePlay | Ludo STAR

Parcheesi STAR

Si tu veux jouer en ligne contre d’autres joueurs, puis Parcheesi STAR est la meilleure alternative. Avec ce jeu mobile, vous pouvez discuter et envoyer des emojis totalement vivre.

De plus, le titre comprend différentes modes de jeu Quoi 1 contre 1en équipe, 4 joueurs ou tout simplement jouer sans connexion Internet.

Si vous gagnez des jeux, vous collecterez or dans le jeu et vous pouvez acheter des dés avec des formes frappantes. Comme si cela ne suffisait pas, pour chaque partie gagnée votre expérience augmentera et ainsi vous pourrez débloquer de nouveaux scénarios.

GooglePlay | Parcheesi STAR

Ludo All Star – Jeu Ludo

Si vous aimez le jeu traditionnelalors vous apprécierez Ludo All Star. Avec ce titre, vous pouvez jouer avec vos amis de localement ou de formulaire en ligne avec d’autres personnes.

Leur le style de jeu est en 2D et comme d’autres jeux est plein de couleur vives accompagné d’un bande sonore qui vous gardera actif dans chaque match.

Le meilleur de tous, c’est que pour chaque jeu terminé, vous irez collecter des piècesque vous pouvez échanger contre dés et peaux pour le plateau et rendre les jeux plus divertissants.

GooglePlay | Ludo All Star – Jeu Ludo

Jeu Parcheesi Classic Playspace

Si vous vous considérez comme un fan du jeux de parcheesi classiquesensuite Jeu Parcheesi Classic Playspace c’est parfait pour toi. Il comprend le règles de base du parcheesi Dans le cadre d’une expérience supérieure, vous pouvez également jouer en ligne ou avec vos amis.

Leur Style de jeu 2D est assez traditionnel, cependant, les jetons sont animés, c’est-à-dire qu’ils se déplaceront tout seuls et émettront certains sons et mouvements au moment d’être éliminé.

De plus, sur une base hebdomadaire, vous pouvez rejoindre tournois spéciaux et montrez à tous que vous êtes le meilleur jeu de parcheesi.

GooglePlay | Jeu Parcheesi Classic Playspace

Ludo Club – Jeu amusant

Si vous avez joué au Parcheesi et que vous considérez que c’est très difficile, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez encore vivre l’expérience de jouer au parcheesi plus facile avec ludo-club.

Avec cette application, vous pouvez apprendre étape par étape à comment jouer au ludoet chacune des règles vous montrera certains astuces de jeu cela vous aidera à être meilleur.

Leur le style visuel est en 2D et comprend les couleurs représentatives du populaire ludo ou parcheesi. Aussi, vous pouvez jouer localement contre l’ordinateur, contre 4 personnages utilisant le même appareil ou en ligne.

GooglePlay | Ludo Club – Jeu amusant

Ludo Rêve

Ludo Rêve vous fera vivre l’expérience de ludo classique sous un style visuel plus fraisattractif et dynamique. Le design qu’il présente est semblable à l’époque médiévale et chaque onglet sera représenté par un chevalier avec sa couleur respective, dans ce cas votre personnage sera un roi ou une reine.

Comme les autres jeux ludo pour androidvous pouvez en profiter hors ligne avec vos amis et votre famille ou mettez vos compétences à l’épreuve mode en ligne.

Le meilleur de tous, c’est que pour chaque jeu que vous gagnez, vous pouvez gagner de l’expérience et accumuler des pièces, que vous pouvez utiliser pour personnalisez votre plateau de jeu ou ajouter des détails à vos cartes.

GooglePlay | Ludo Rêve

jeu de ludo

jeu de ludo il est considéré comme l’un des titres les plus complets de la liste. Il a 7 modes de jeu différentsparmi lesquels le mode couple se démarque, 4 personnes et jusqu’à 7 joueurs sous un tableau de bord amélioré et attractif.

Comme prévu, vous pouvez jouer en ligne avec plusieurs joueurs simultanément et vous pouvez même utiliser un chat texte ou vocal pour un communication plus précise et confortable.

GooglePlay | jeu de ludo

