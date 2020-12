Les 8 meilleurs jeux d’échecs de 2020

Jouez à l’un des jeux de société les plus anciens et les plus populaires au monde

En ce qui concerne les jeux de société, les échecs ont une des plus longues histoires. Aujourd’hui, le jeu à deux joueurs est encore joué par des millions de personnes, des débutants aux compétiteurs avancés, dans le monde entier. C’est aussi un jeu compact qui est parfait pour les voyages en voiture, le camping et les loisirs dans les arrière-cours.

Si vous souhaitez vous essayer au jeu, voici les meilleurs jeux d’échecs pour tous les niveaux et tous les besoins :

Nos meilleurs choix en jeux d’échecs :

Meilleur rapport qualité prix : Armurerie d’échecs 15″ Jeu d’échecs chez Amazon

« Contrairement à d’autres sets économiques – qui sont souvent en plastique ou en carton – ce set est fait d’un bois de noyer classique ».

Lorsqu’il s’agit de jeux d’échecs économiques, la grande majorité des options sont en plastique ou en carton, ce qui n’est pas exactement ce que recherche un joueur passionné. Mais ce jeu bouleverse cette école de pensée. Pour un prix à peu près équivalent à celui d’un jeu de société moyen, vous pouvez vous procurer ce joli jeu d’échecs en bois, légèrement plus compact.

Dans l’ensemble, c’est un excellent miroir d’autres jeux beaucoup plus chers. Il comporte un plateau en bois de noyer avec des pièces sculptées de style traditionnel, plus des rabats pour révéler des compartiments de rangement individuels en feutre pour chaque pièce de jeu. Lorsque vous êtes prêt à poser le jeu pour le moment, il suffit d’y ranger les pièces, de plier le plateau en deux et vous disposez d’un étui de rangement pratique.

Le meilleur pour les débutants : Jeux de mouvements gagnants Jeu d’échecs sans stress chez Amazon

« Les cartes d’action, qui détaillent les règles du jeu et fournissent des conseils utiles, rendent le jeu un peu moins intimidant pour les nouveaux arrivants ».

Meilleur pour le voyage : Hé ! Jouez ! Échiquier en bois de style livre chez Amazon

« Une fois plié en deux, cet échiquier de taille réelle ressemble à un livre, parfait pour être exposé sur votre étagère ou votre bureau. »

Le meilleur pour les enfants : la noble collection de jeux d’échecs Harry Potter Wizard sur Amazon

« Les fans d’Harry Potter apprécieront ce décor, qui est une recréation miniature du jeu d’échecs du magicien représenté dans les films. »

Pour les enfants, choisissez un jeu un peu plus fantaisiste pour retenir leur attention pendant les longues parties d’échecs. Ils apprendront donc les règles du jeu et n’auront aucun problème à passer à un plateau de jeu plus traditionnel une fois qu’ils seront plus âgés, mais ils pourront mieux capter leur intérêt pour le moment, car il s’agit d’une reconstitution miniature très détaillée du jeu d’échecs du sorcier représenté dans Harry Potter et la pierre du sorcier.

Le jeu, dont la licence officielle a été accordée par Warner Brothers, ressemble à ce qu’on voit dans les films. Bien qu’en plastique moulé dur, chaque pièce de jeu de deux à quatre pouces est conçue de manière experte et complexe pour un aspect des plus réalistes. S’il y a un inconvénient, c’est que, comme les pièces sont grandes et complexes, elles ont tendance à encombrer un peu le plateau de jeu. En fin de compte, cela ne devrait pas gêner les joueurs novices et récréatifs, mais c’est une considération pour toute personne engagée dans un jeu plus sérieux.

Meilleur jeu global : Jeu d’échecs sur billes au CB2

« Pièce de décor et jeu fonctionnel à parts égales, cet ensemble de marbre minimal est sculpté et poli à la main en Inde. »

Nous pensons que ce jeu gris et blanc est le plus sophistiqué possible. Le plateau et les pièces du jeu de billes Banswara sont fabriqués à la main par des artisans en Inde, ce qui donne une finition lisse avec un lustre toujours aussi léger pour attirer votre attention.

Ce n’est pas du tout traditionnel : le plateau est lourd, ce qui en fait plus une pièce de décor permanente qu’un jeu que l’on peut monter et démonter sur un coup de tête. De plus, les pièces ne sont pas typiques du style Staunton, ce sont des interprétations modernes.

Bien qu’un débutant puisse avoir quelques difficultés initiales à identifier les pièces, cela devrait devenir naturel en un rien de temps.

Meilleur 2 en 1 : jeu d’échecs et de dames MoMA à West Elm

« Tout est logé dans une solide boîte en bois, avec un couvercle qui sert également de plateau de jeu (réversible). » Vous n’aurez plus jamais à choisir entre les échecs et les dames grâce à ce jeu coloré, qui vous donne la possibilité de jouer l’un ou l’autre. Fabriqué en bois d’hévéa cultivé durablement, le jeu comprend 32 pièces d’échecs et 24 pièces de dames, ainsi qu’un plateau de jeu réversible qui sert également de couvercle pour la boîte de rangement. Une palette de couleurs pastel vives rend le jeu encore plus amusant.

Folie : Jeu d’échecs en acrylique Jonathan Adler sur Jonathanadler.com

« Améliorez votre jeu d’échecs (et votre décor) avec cet ensemble en acrylique inspiré des années 70, qui constitue une superbe exposition permanente. »

On ne peut pas le nier : cet ensemble est un investissement. Mais si vous cherchez une pièce qui répondra non seulement à vos besoins en matière d’échecs mais aussi à vos besoins en matière de décoration, c’est une excellente option.

L’échiquier et les pièces sont en acrylique, ce qui donne au jeu une touche rétro que seule sa construction surdimensionnée peut accentuer. Selon le look que vous recherchez, vous pouvez choisir entre un orange et un jaune électriques ou une couleur fumée et claire. Chacune des 32 pièces est sérigraphiée avec la silhouette de son personnage (les Rois se voient attribuer une moustache effrontée, tandis que les Reines, légèrement plus petites, ont une moue bien définie).

Vous voudrez certainement laisser cette œuvre d’art exposée, mais si vous choisissez de la conserver, vous pouvez le faire dans la boîte incluse.