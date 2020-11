Les 8 meilleurs jeux confirmés pour PS5 en 2021

Nous passons en revue une liste des premiers et des tiers qui seront disponibles sur PlayStaiton 5 au cours de l’année à venir

Les consoles nouvelle génération sont désormais disponibles et après une étape de PS4 à travers lequel nous apprécions les adresses IP comme Bloodborne, Uncharted, God of War, Horizon Et de plus, les attentes sont élevées quant à ce que la nouvelle référence PlayStation nous offrira à terme: PS5. En ce 2020, nous avons déjà eu quelques premiers titres tels que Demon’s Souls Remake ou Sackboy: une grande aventureMais la vérité est qu’en 2021, de nombreuses autres aventures nous attendent.

Alors, sans plus tarder, nous vous laissons ci-dessous une liste de ceux que nous considérons Top 8 des jeux confirmés pour PS5 en 2021, à la fois propriétaires et tiers – en rejeter certains comme Final Fantasy XVI compte tenu de l’ambiguïté de sa sortie -:

De l’héritage de Poudlard à God of War: Ragnarok; une 2021 très prometteuse pour PS5

L’héritage de Poudlard

Harry Potter est l’une des franchises de divertissement les plus réussies de tous les temps, et bien que ces derniers temps, nombreux soient ceux qui ne sont pas d’accord avec les opinions de son créateur d’origine, la réalité est que son vaste univers de magie est celui qui continue d’éblouir des millions de personnes. C’est pourquoi l’annonce de L’héritage de Poudlard était celui qui a apporté un grand sourire aux visages des membres de la communauté du jeu vidéo.

D’autre part, son sexe comme RPG d’action à la troisième personne Cela signifie déjà que nous aurons de grands moments de sorcellerie, quelque chose sur lequel nous n’avons pas compté dans l’industrie du jeu vidéo de manière pure depuis de nombreuses années. De plus, nous nous souviendrons que son récit se déroulera plus de 100 ans avant les événements des films et des livres, ce qui en fait un excellent moyen d’explorer une partie du passé de Harry Potter.

Bien que nous soyons encore à un stade très précoce d’information pour L’héritage de Poudlard, nous savons que ce titre de la main de Logiciel d’avalanche sera disponible à 2021 dans PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. De même, sa proposition tournera autour de l’école populaire de magie dont elle tire son nom, que l’on pourra explorer comme un monde ouvert – avec certains de ses environs – par la main d’un jeune magicien ou magicien à la création du goût utilisateur.

Ghostwire tokyo

Ghostwire tokyo a le sceau de qualité de Shinji Mikami, et depuis qu’il a été annoncé que ce serait le nouveau jeu vidéo de la main du créateur de Resident Evil et Dino Crisis, le travail développé par Jeux de Tango c’est celui que tout le monde a un œil sur. D’autant plus qu’une fois de plus nous aurons cet élément de terreur / tension qui a si marqué la carrière de Mikami-san, mais logiquement avec une certaine torsion.

A cette occasion, il semble que le paranormal agira avec plus de force que jamais dans les œuvres de Shinji Mikami, et avec une ville de Tokyo en difficulté étant au centre de toute action. Voici comment le jeu a été décrit dans lequel son annonce était il y a des mois:

« La population de Tokyo subit d’étranges disparitions; à vous de découvrir l’origine et de débarrasser la ville d’un mal nouveau et insolite. Armé de capacités spectrales mystérieuses, vous affronterez le monde de l’occulte, démêlerez les théories du complot et découvrirez les légendes urbaines comme jamais auparavant.« .

Ghostwire tokyo arrive à 2021 sur PS5 et PC, étant l’une des exclusivités de console les plus attrayantes de Sony.

Dieu de la guerre: Ragnarok

La renaissance de God of War sur PS4 était un exploit de la part de Sony Santa Monica que très peu attendaient, et qui a fini par catapulter son directeur, Cory Barlog, à une position de «dieu» de l’industrie du jeu vidéo. Depuis, une suite est très attendue, qui a été avancée sous forme d’indices à plusieurs reprises, et qui a finalement pris forme avec l’annonce de Dieu de la guerre: Ragnarok.

Ainsi, cette nouvelle aventure de Kratos après son étape la plus sanglante, sur laquelle nous n’avons pas de détails à ce stade, vise à continuer avec les événements avec lesquels le début de ce léger redémarrage de la saga s’est conclu. En revanche, à en juger par le nom de la suite, tout indique que nous allons rencontrer une guerre des dieux qui, encore une fois, conduira à Kratos et Atreus avoir à travailler côte à côte, en tant que père et fils, pour vaincre les divinités qui cherchent à se mettre en travers de son chemin.

Dieu de la guerre: Ragnarok est actuellement annoncé comme un titre exclusif de PS5 et avec lancement en 2021.

Horizon interdit ouest

Horizon Zero Dawn était l’une des nouvelles adresses IP les mieux reçues sur PlayStation 4 et, en fait, jusqu’au lancement de Ghost of Tsushima, elle détenait le titre de la nouvelle franchise la plus vendue sur PlayStation. Aloy C’était un personnage qui a beaucoup aidé pour que les joueurs du monde entier puissent également se sentir comme des héroïnes courageuses et fortes, quelque chose dans lequel, heureusement, des progrès ont été réalisés petit à petit dans l’industrie du jeu vidéo.

Avec l’annonce de Horizon interdit ouest de la part de Jeux de guérilla, les demandes de tous ceux qui voulaient une suite pour une histoire ont été satisfaites dont le monde ouvert, l’histoire et les créatures mécaniques et «préhistoriques» sauvages ont ébloui une grande partie de la base de joueurs de PlayStation – et plus tard PC -. Pour le moment, nous n’avons pas de détails sur ce qui attend Aloy dans cette suite, mais nous pouvions déjà voir que les environnements naturels brilleraient à nouveau dans le cadre de son beau monde.

Horizon interdit ouest verra la lumière dans 2021 en tant que diplôme intergénérationnel, étant disponible à la fois en Playstation 4 comme dans Playstation 5.

Gran Turismo 7

Dans l’industrie du jeu vidéo, nous avons d’excellents simulateurs de course et de conduite, mais si nous voulons en identifier un avec la famille PlayStation, il s’agit clairement de Gran Turismo. Bien que Gran Turismo Sport n’ait pas pris un bon départ sur PS4, Polyphonie numérique récupéré petit à petit, et maintenant l’enthousiasme est toujours vivant autour de la future version de Gran Turismo 7.

La prochaine étape dans la franchise de conduite profitera de tous les avantages technologiques de la nouvelle génération de matériel de console, avec des éléments tels que 60 FPS, lancer de rayons, 4K, HDR, des temps de chargement incroyablement courts, le déclencheur adaptatif et le retour haptique de la PS5 DualSense, et enfin la technologie auditive Tempest 3D, rendant l’ambiance absolue pour les pilotes.

Gran Turismo 7 atterrira dans 2021 comme un jeu vidéo exclusif de PS5.

Kena: Pont des esprits

Kena: Pont des esprits C’était l’un des premiers jeux sorti sur PS5, et qui faisait fureur compte tenu de sa belle et sympathique section artistique. Le travail de Laboratoire Ember, a priori modeste dans sa présentation et son lancement, il a désormais des bulletins de vote pour devenir l’un des jeux vidéo les plus populaires que l’on pourra bientôt retrouver dans la nouvelle console Sony.

Donc, Kena: Pont des esprits ce sera une proposition courte dans sa durée, mais riche de son contenu. Notre protagoniste sera accompagné de quelques créatures charismatiques appelées Pourrir, qui nous accompagnera dans les confrontations et leur permettra de se personnaliser avec des éléments tels que des chapeaux. De même, le jeu utilisera les avantages de DualSense pour rendre l’expérience sur PS5 aussi immersive que possible.

Kena: Bridge of Spirits sera lancé à une date à déterminer dans 2021 pour PS5, PS4 et PC.

Deathloop

Studios Arkane a gagné le respect de toute l’industrie du jeu vidéo grâce à des franchises comme Dishonored, et uniquement avec cela Deathloop a réussi à se placer dans la ligne de mire de millions d’utilisateurs. Ce particulier tireur débarquera bientôt pour nous laisser avec une proposition qui, en substance, se reflète dans son propre titre: un cycle sans fin de mort.

Ce jeu sera disponible à partir du 21 mai 2021.

C’est la proposition de Deathloop:

« [Los jugadores] ils peuvent choisir de visiter chaque coin de Blackreef, commettre des meurtres; se conformer à tout ce qu’ils veulent. Cependant, ils devraient le faire sous une limite de temps dans lequel il leur sera nécessaire d’achever leurs cibles d’assassinat. Pour ce faire, ils doivent les enquêter, découvrir quelles sont leurs faiblesses, leurs routines, leurs relations et autres qui peuvent servir de point clé pour frapper. […] Au cas où le temps s’écoulerait avant que vous puissiez assassiner les cibles … il sera obligatoire de recommencer« .

Deathloop arrive le 21 mai 2021 sur PS5 et PC. Dans 2022 une version sera disponible pour Série Xbox.

Retour

Housemarque présenté il y a quelques mois Retour, un jeu de tir à la troisième personne roguelike dans lequel l’action sera un élément constant. Compte tenu de sa nature, le principal défi du titre sera de surmonter les niveaux sans trop mourir, car à chaque fois que nous serons éliminés, nous devrons commencer le processus d’exploration depuis le début de la zone concernée.

D’autre part, nous soulignerons que l’histoire de Returnal se déroulera au fur et à mesure que nous débloquerons les souvenirs de son protagoniste, Selene. Pour cela, il semble qu’il sera également important d’établir un lien avec la planète dans laquelle nous sommes, qui se détériorera constamment, et dans laquelle nous trouverons d’étranges créatures qui menaceront de nous finir.

Retour sera disponible à 2021 en tant que jeu vidéo uniquement disponible en PS5.

