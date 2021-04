Les 8 meilleures séries de type Futurama à regarder sur Netflix

Le substitut idéal à Futurama est difficile à trouver, mais Netflix nous facilite la tâche.

Créé en 1999 dans le feu de l’effet dit «2000», Futurama a grandi en parallèle aux Simpsons, sa série sœur. À tel point qu’au fil des ans, Futurama a fini par accumuler une légion de fans qui continuent encore aujourd’hui de prier pour une saison de plus de cette satire de science-fiction. Cependant, au-delà des chapitres spéciaux publiés pour son dixième anniversaire, malheureusement Matt Groening Il a concentré ses efforts sur le renouvellement des Simpsons encore et encore ou sur le développement de l’étrange bizarrerie sur Netflix.

Mais… ne désespère pas! La célèbre plateforme de streaming cache dans son catalogue des séries d’animation très proches de l’odyssée spatiale de Fry, Bender et Leela. Et, si Futurama était à l’époque la meilleure alternative aux Simpsons, Quelles sont désormais les meilleures alternatives à Futurama?

Les meilleures alternatives à Futurama du catalogue Netflix

Futurama en a séries très similaires sur Netflix que, même si tous ne sont peut-être pas à la hauteur de la tâche (à l’exception de deux ou trois exceptions honorables), ils vous aideront sûrement à enlever votre combinaison. comédies animées vives et pétillantes ou science-fiction dystopique avec un message philosophique. Vous ne pouvez pas demander plus!

Rick et morty

(Désenchantement

Cavalier BoJack

Parc du Sud

Père de famille

Heure d’aventures

Dirk doucement

Amour, mort et robots

Rick et morty

S’il y a une série qui récupère l’humour et les intrigues futuristes et existentielles de Futurama c’est bien Rick & Morty. Un garçon et son grand-père scientifique ils vivront des aventures à travers l’espace-temps dans un série de 10 Absolument indispensable pour les fans classiques de Futurama.

Année 2013

Saisons: 4

Épisodes: 41

Durée approximative: 20 minutes

(Désenchantement

Après les Simpsons et Futurama un Matt Groening Il lui restait encore de l’humour en 2018 pour lancer un nouvel univers de personnages hilarants. (Dés) charme a lieu dans un monde imaginaire se déroulant au Moyen Âge, où, comme Futurama, nous rencontrons certaines licences. Dans le cas du (Dis) charme, ils se présentent sous la forme de magie, d’elfes, d’ogres et de nombreux sujets médiévaux, tous avec un Princesse non conventionnel et ses deux amis particuliers.

Année: 2018

Saisons: 3

Épisodes: 30

Durée approximative: 26 minutes

Cavalier BoJack

Avec un humour beaucoup plus adulte que Futurama, BoJack Horseman conserve une partie des réflexions philosophiques de la série Matt Groening. Pour le reste, il plonge assez soigneusement et profondément dans le Crise existentielle de son protagoniste, un cheval qui était autrefois une célèbre star de la télévision.

Année 2014

Saisons: 6

Épisodes: 77

Durée approximative: 26 minutes

Parc du Sud

Il est impossible de ne pas désigner South Park comme le plus politiquement incorrect de l’histoire de la télévision. Avec plus de vingt saisons raffinées à l’extrême, le critique de la société américaine Il est si acide qu’il provoque des douleurs à l’estomac (bien que cela puisse aussi être à cause du rire qu’il provoque). Offensif, brut et parfois intelligent, South Park se concentre sur la vie de quatre enfants d’une ville du Colorado, de là, le rire vient.

Année: 1997

Saisons: 23 (toutes ne sont pas disponibles sur Netflix)

Épisodes: 287

Durée approximative: 22 minutes

Père de famille

Considéré par certains comme une copie adulte des Simpsons, la vérité est que Family Guy est bien plus que cela. Parce que oui aussi suivre la « famille américaine typique », mais il le fait sans honte ni filtre, faisant passer les personnages du fictif Quahog intrigues absurdement drôles. Avec un humour satirique et bizarre Family Guy ne vous laissera pas indifférent.

Année: 1999

Saisons: 18 (pas toutes disponibles sur Netflix)

Épisodes: 309

Durée approximative: 21 minutes

Heure d’aventures

Bien qu’à première vue, il puisse sembler qu’Adventure Time soit une série pour enfants, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, ses deux protagonistes gardent beaucoup de similitudes avec Futurama, et pas seulement parce que Bender et Jake partagent le doublage original. Ainsi, Adventure Time raconte les aventures de Finn, un garçon fou vouloir y aller, et Jake, un chien avec des pouvoirs avec une attitude qui vous sera très familière. Ensemble Ils voyageront au Pays d’Ooo, connaissant ses différents personnages et ses aventures vivantes au moins curieuses.

Année 2010

Saisons: 10

Épisodes: 283

Durée approximative: 10 minutes

Dirk Gently, Agence de recherche holistique

C’est la seule série action en direct de la compilation. Hors de tout séries de science-fiction du catalogue Netflix, Dirk Gently est le seul à maintenir, grâce à son humour anglais raffiné, certaines similitudes avec Futurama. C’est parce que cette agence de détective excentrique basée sur le holos cache un monde de chaos aussi profond qu’éloquent.

Année: 2016

Saisons: 2

Épisodes: 18

Durée approximative: 60 minutes

Amour, mort et robots

On part pour la fin de la série? Netflix le plus unique. Assemblé comme un compilation de courts métrages, Love, Death & Robots est un super petit anthologie de nouvelles de science-fiction relatif à La technologie. Parfois terrifiant, parfois mortellement comique, si votre partie préférée de Futurama était la déshumanisation causée par les machines, vous devez l’essayer.

Année: 2019

Saisons: 1

Épisodes: 20

Durée approximative: 15 minutes

