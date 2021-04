Amant de GTA? Ensuite, amusez-vous avec certaines de ces copies de GTA V pour Android.

Ce n’est un secret pour personne que GTA 5 est un jeu assez complet avec tout ce dont vous avez besoin pour vous divertir pendant un bon laps de temps. Cependant, nous parlons d’un titre qui n’a jamais été officiellement entré dans l’univers mobile. Pour cette même raison, nous vous présenterons aujourd’hui les 8 meilleures copies de GTA 5 pour Android, Les jeux les plus similaires de tout le Google Play Store!

Les meilleurs fonds d’écran GTA V que vous pouvez mettre sur votre mobile

Bien que GTA 5 soit arrivé sur le marché en 2013, au milieu de 2021, il reste une excellente alternative pour ceux qui aiment cette franchise violente en monde ouvert. Donc, si vous vouliez jouer à quelque chose de similaire dans le confort de votre mobile, vous êtes au bon endroit.

8 copies de GTA 5 pour Android que vous allez adorer

Remboursement 2

Payback 2 est un jeu similaire à GTA 5 pour Android pour ses cartes du monde ouvert et ses missions. Bien sûr, l’histoire que présente ce titre est complètement différente de celle de Grand Theft Auto.

Dans Payback 2 vous ferez l’expérience de nombreuses fusillades et de la violence des gangs. Vous pouvez même y jouer en ligne et il comporte plusieurs défis hebdomadaires qui vous rapporteront des points supplémentaires. Cependant, il faut souligner que les graphismes ne sont pas à la hauteur du légendaire GTA 5. Mais si vous vouliez profiter d’une alternative à GTA 5 sur votre Android, alors Payback 2 répondra à tout ce dont vous avez besoin.

Aller à la ville 5

Go To Town 5 est comme une version de GTA San Andreas pour Android où vous pouvez faire beaucoup de choses amusantes. Pilotez des hélicoptères, nagez dans l’océan plein de poissons, accomplissez des missions et explorez l’immensité d’un monde ouvert.

Bien sûr, il faut souligner que Go To Town 5 a des graphismes colorés qui surprendront sûrement vos yeux. De plus, vous avez besoin de temps et de pratique pour pouvoir conduire correctement les voitures. Quoi qu’il en soit, vous pouvez être sûr que vous vous amuserez.

Gangstar Vegas

Gangstar Vegas est l’un des jeux qui ressemble le plus à GTA 5 en termes de graphismes et de fonctionnalités. L’histoire tourne autour d’un boxeur qui doit survivre à l’attaque d’un chef de la mafia. Si vous recherchez un jeu avec de bons graphismes et une histoire immersive, vous allez adorer ce jeu.

L’expérience que vous offrira Gangstar Vegas est très similaire à celle offerte par n’importe quel titre de Grand Theft Auto. Accomplissez des missions, petit à petit, pour progresser tout en gagnant de l’argent et des points d’expérience.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Il est impossible de faire cette liste sans mentionner Grand Theft Auto: Chinatown Wars. On parle de un jeu Rockstar Games en monde ouvert vu de haut en bas. Un fan de la franchise GTA? Ensuite, ce sera un téléchargement incontournable pour vous.

Comme dans toutes les versions de GTA, vous pouvez échapper aux yeux de la police quand ils vous attrapent et vous devez remplir diverses missions pour gagner de l’argent. De plus, des tonnes d’armes sont disponibles pour que vous puissiez vous défendre et faire tout ce dont vous avez besoin.

Mec Theft Wars

Dude Theft Wars est une copie de GTA 5 pour Android avec de nombreuses fonctionnalités de jeu similaires à Minecraft. Nous parlons d’un jeu du monde ouvert avec des graphismes pixélisés dans lequel vous devrez explorer une carte gigantesque.

Ce titre se distingue par son gameplay attractif et par sa approche informelle qui se distingue des autres jeux listés. Aimez-vous Minecraft et GTA? Eh bien, Dude Theft Wars combine le meilleur des deux mondes pour vous offrir une expérience incroyable.

La vie criminelle de Miami dans le monde ouvert

La vie criminelle de Miami a une note de 4,4 étoiles sur le Google Play Store, ce qui montre clairement qu’il s’agit d’un titre apprécié des joueurs mobiles. Comme son nom l’indique, ce jeu vous donnera l’opportunité de mener la vie d’un criminel dans la ville de Miami.

Ce jeu en monde ouvert intéressant est addictif, mais sa carte n’est évidemment pas aussi grande que celle de GTA V. Quoi qu’il en soit, il y a des tonnes d’armes et de véhicules que vous pouvez utiliser pour accomplir les missions passionnantes.

MadOut2 BigCityOnline

MadOut2 BigcityOnline est une copie de GTA 5 pour Android qui se distingue par l’immensité de son monde ouvert. Parce que? Parce que nous parlons d’un titre dont la carte s’étend sur 10 kilomètres carrés.

D’autre part, il faut également souligner que le jeu a une bonne physique automobile. De plus, c’est un titre dans lequel vous pourrez conduire plus de 40 types de voitures différents que vous allez adorer.

Téléchargez le guide GTA V pour Android

Real Miami Gangster Grand City

Real Miami Gangster Grand City est un jeu de type GTA en monde ouvert pour Android. Devenez un gangster américain et combattez les patrons les plus puissants de la ville de Miami.

Faites tout ce qu’il faut pour gouverner la ville et faites partie d’une guerre de gangs dans laquelle votre vie est en danger. Prenez votre revanche en tirant dans ce jeu d’action intéressant pour votre mobile.

