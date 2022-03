Les 8 meilleures applications pour traduire le chinois et le japonais

Que vos voyages d’affaires ne soient pas affectés par la méconnaissance du chinois et du japonais, ce sont les applications à prendre en compte pour traduire des textes et des phrases.

Ces derniers temps le Culture orientale Il est devenu très populaire de ce côté du monde, que ce soit pour ses films, ses séries, ses animations, sa nourriture, son style de vie, sa mode, entre autres. A tel point que chaque année, de plus en plus d’Occidentaux se rendent dans le lieu du soleil levant.

Cela a eu la répercussion qu’au moment de communiquer avec ces types de pays être un peu difficile et compliqué par la langueCependant, grâce à la technologie, ce type de problème est resté dans le passé.

Maintenant c’est possible parler et traduire facilement des mots ou des phrases Grace à application mobile. Si vous vous retrouvez à apprendre un peu de chinois et japonaisne manquez pas ces applications pour traduire. Ils vous seront sûrement très utiles lors de vos déplacements.

Meilleurs traducteurs chinois et japonais

iTourTranslator

Traducteur vocal instantané

traducteur parlant

Traducteur Microsoft

Traducteur PONS

SayHi Traduire

Traducteur de Google

Traducteur iTranslate

Ci-dessous, vous pouvez voir une série de applications pour traduire chinois et japonais totalement gratuitescertains d’entre eux intègrent des publicités, cependant, ils ne sont pas du tout gênants.

iTourTranslator

iTourTranslator est l’un des traducteurs préférés des voyageurspossède les fonctions de base de tout traducteur telles que : traduire des mots ou des phrases dans différentes languestraduisez correctement en temps réel la conversation d’un natif et bien plus encore.

Pourra traduire des appels vidéo en temps réel WhatsApp, Telegram, Signal et vous pouvez même traduire des visioconférences sur Zoom ou MicrosoftTeam. Mieux encore, vous pourrez également traduit très bien les appels téléphoniquescar il détectera automatiquement la langue étrangère et la traduira dans votre langue maternelle.

Traducteur vocal instantané

Si vous êtes à la recherche d’un traducteur simple et légerensuite Traducteur vocal instantané est idéal pour vous. Cette application particulière a la capacité de traduire en voix et en texte plus de 70 languesy compris les termes natifs et le jargon local.

De plus, il dispose d’un interface assez simple mais efficacelorsque vous le démarrez, vous devez définir votre langue maternelleaprès cela, l’application se composera de deux parties, la partie inférieure parlera ou écrira dans votre langue et la partie supérieure traduira dans la langue que vous avez sélectionné.

traducteur parlant

un autre des meilleurs applications pour traduire le chinois et le japonais est traducteur parlantcette application a un interface assez conviviale et plus de 100 langues à traduiresoit par la voix ou par texte.

L’application comporte deux sections, une où vous devez écrire ou parler votre langue maternelleet une autre section qui se traduira en quelques secondes dans la langue que vous voulez, que ce soit le chinois ou le japonais.

Ce qui est fascinant dans cette application, c’est que vous pouvez créez votre propre liste de favorisoù vous enregistrerez vos phrases préférées et que vous pensez répéter de nombreuses fois, telles que : où est la salle de bain ?, je dois confirmer le logement, je souhaite annuler ma réservation…

Traducteur Microsoft

L’une des plus grandes entreprises technologiques au monde est microsoftet comme prévu, il a son propre traducteur. Cette application est peut-être l’une des applications les plus complètes pour traduire le chinois et le japonais, par conséquent, pour certaines fonctions, il est nécessaire d’avoir Internet.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de Traducteur Microsoft est sa capacité à traduire en temps réel des images de lettres peu importe la langue. Lors de l’activation de cette fonction, la caméra s’ouvrira, alors vous devez concentrez-vous sur le mot ou la phrase que vous souhaitez traduire et en quelques secondes, il affichera votre traduction.

Traducteur PONS

Un autre traducteur que vous devriez garder à l’esprit est Traducteur PONScette application a un interface assez modesteCependant, ce qu’il promet, il le fait très bien. Vous pouvez traduire à la fois dans le texte et par la voix pour plus de 80 langues aucune connexion Internet requise.

Il a des fonctions intéressantes telles que « Smart Search », où l’application affichera certains mots ou phrases qui ont à voir avec la traduction que vous faites. Et grâce à sa vaste base de données, vous pourrez écouter les prononciation correcte en fonction des phrases que vous avez traduites.

SayHi Traduire

SayHi Traduire présente une interface minimaliste et très intuitive pour l’utilisateur, il dispose d’un grand nombre de langues à traduirepar la voix et le texte. tu devrais définir votre langue maternelle et selon la langue détectée par l’audio, elle sera traduite en quelques secondes.

Aussi, vous pouvez changer la vitesse de la voix, ce qui aide considérablement le natif et l’utilisateur, puisqu’ils pourront écouter mieux et à une vitesse inférieure. Et pour plus de commodité, il fonctionne sans connexion Internet.

Traducteur de Google

L’un des traducteurs les plus utilisés dans le monde est Traducteur de Googlecela est dû à sa puissant moteur de recherchepuisqu’il est capable de traduire des phrases assez compliquées avec une grande précision et en quelques secondes.

L’appli est jolie simple d’utilisation et très complet, vous pouvez scanner des mots ou des phrases à travers l’appareil photo et il les traduira en quelques secondes et grâce à sa fonction « mains libres », vous n’aurez qu’à parler au mobile et il le traduira immédiatement dans la langue configurée. Aussi, vous pouvez dessiner des kanji sur l’écran et l’application le traduira dans votre langue maternelle avec les options de « écouter la traduction ».

Traducteur iTranslate

Finalement trouvé Traducteur iTranslatecet outil de poche se charge de collecter les meilleures fonctionnalités d’autres traducteurs et de les mettre en un seul endroit.

Présente un style visuel minimaliste et agréable où peux-tu numériser des mots ou des phrases avec l’appareil photo à traduire. C’est compatible avec plus de 100 langues et est capable de les traduire en texte ou en voix.

Grâce à sa vaste base de données, il possède des centaines de temps de verbes et dans toutes les langues, ainsi qu’un gigantesque dictionnaire avec synonymes et antonymes. Sans aucun doute, Traducteur iTranslate est l’un des meilleures applications pour traduire chinois et japonais du moment.

Rubriques connexes: Applications

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂