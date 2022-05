Les 8 meilleures applications pour créer des graffitis avec le mobile

Partager

Apprenez ce merveilleux art de la rue avec ces applications.

L’art de graffiti Il est apparu il y a plusieurs années et bien qu’au départ il ait été assez remis en cause et même considéré comme un acte de vandalisme par certains, aujourd’hui cet art a trouvé sa place et est reconnu dans le monde entier.

Si vous êtes une personne qui aime l’art et que vous souhaitez apprendre les bases pour créez vos propres graffitisC’est le bon endroit.

Meilleures applications de dessin pour divertir les enfants à la maison

Tout comme vous pouvez trouver des applications pour apprendre à dessiner et à peindre, vous pouvez également en trouver d’autres qui vous aideront à apprendre à faire des graffitis depuis le mobile.

application graffiti gratuite

Nous pouvons en trouver beaucoup dans le Play Store, mais ce sont ceux qui nous ont semblé les plus recommandés.

dessiner des graffitis

Cette application a une interface très simple et se concentre sur l’enseignement du dessin étape par étape des lettres et du graffiti en général.

Pour chaque lettre, il y a un tutoriel où vous pouvez apprendre à dessiner chacune et l’application vous donne également des idées pour que vous puissiez apprendre à concevez vos propres graffitis.

Il comprend graffiti de styles différents.

Graffiti illimité

Dans Graffiti Unlimited, vous trouverez de vraies images et vidéos du métro de New York, du métro de Berlin, du Tokyo Sky Train, des murs de briques de New York et d’autres endroits idéaux pour faire votre graffiti.

Après avoir créé le graffiti sur n’importe laquelle des images disponibles vous pourrez les voir circuler dans de vraies vidéos et les enregistrer en ligne ou sur votre mobile.

L’application propose de nombreuses couleurs et différents types de peinture, vous pouvez régler l’intensité des traits pour donner un aspect beaucoup plus réaliste.

Si vous aimez les compétitions, vous pouvez participer pour être le meilleur de la journée Soit le meilleur de la semaine évaluer les œuvres d’autres graffeurs et leur permettre d’évaluer les vôtres.

Tags – Marqueur Graffiti

Spécialement dédié à créateurs de graffitiscette application propose différents types de signets et des outils personnalisables.

Vous pouvez choisir le type de marqueur que vous aimez le plus et régler les traits et la quantité d’encre pour obtenir le résultat souhaité.

Vous pouvez écrire sur toutes sortes d’arrière-plans, à la fois ceux disponibles dans l’application et les images que vous pouvez télécharger vous-même.

Générateur de graffitis

Cette application générateur de graffitis vous aide dans créer vos propres graffitis en utilisant votre nom ou n’importe quel mot que vous voulez.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles de graffitis.

Il a une fonction qui peut être utilisée comme tutoriel et permet de voir ou de masquer les différentes couches de remplissage du dessin pour voir comment les lettres sont construites.

Vous pouvez concevoir les couches des lettres de la graffiti dans la couleur que vous voulez.

Vous serez sûrement également intéressé par la lecture des choses que vous pouvez faire avec Google Arts & Culture

Comment dessiner des leçons de graffiti

Contrairement aux applications déjà citées, celle-ci est centrée sur l’enseignement dessiner les lettres graffiti à la main.

Tout ce dont vous aurez besoin pour commencer est un crayon, une feuille de papier et une gomme.

Dans les cours, vous pourrez voir les coups étape par étape et étape par étape jusqu’à ce que vous atteigniez le résultat final.

La principale chose pour réussir est la pratique, alors n’abandonnez pas si vous ne réussissez pas la première fois, continuez à pratiquer et vous réussirez.

Apprendre à dessiner Graffiti 3D

Cette application imite la trace laissée par la peinture en aérosol sur le graffiti réel.

Il contient une grande collection de dessins et de techniques faciles à apprendre, il vous suffit de choisir le graffiti que vous aimez le plus et suivez pas à pas les instructions que l’application vous montre,

Vous pouvez créer un fond d’écran de graffitis HD utilisant divers thèmes.

Côté outils, vous disposerez d’une grande variété de pinceaux, stylos et crayons.

Pour peindre avec précision les moindres détails, l’application vous permet de zoomer et a également la possibilité de dessiner à l’aide d’un crayon ou de votre doigt.

Une fois votre travail terminé, vous pouvez l’exporter ou le partager sous forme d’image.

Si vous aimez l’art, vous voudrez sûrement savoir comment avoir le dernier travail de Banksy comme fond d’écran mobile.

Peinture en aérosol graffiti

Choisissez la couleur que vous aimez le plus, secouez votre téléphone et commencez à peindre sur un mur virtuel.

Pour commencer, vous pouvez choisir une image dans la galerie ou prendre une photo de l’arrière-plan que vous souhaitez utiliser pour peindre.

Vous pourrez régler la force de la pulvérisation de la peinture et la densité de la couleur.

Vous pouvez choisir la superposition, le motif, la texture ou la brique, ajouter des autocollants et du texte, et choisir la police de votre choix.

Lorsque vous avez terminé avec concevoir et peindre vos graffitis vous pouvez l’enregistrer dans la galerie de votre téléphone et également le partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux.

Voici les 7 meilleures applications pour apprendre à dessiner et à peindre avec votre Android

Comment dessiner des graffitis

Cette application est conçue pour que les enfants de 9 à 12 ans commencent à faire leurs premiers pas dans l’art de graffiti.

Enseignez étape par étape comment dessiner des graffitisil est très facile à utiliser et vous n’avez besoin que d’un stylo et d’un papier à portée de main.

L’application comprend un grand nombre de dessins qui sont classés en fonction du niveau de difficulté.

En suivant les instructions, vous pourrez créer facilement de magnifiques œuvres d’art.

Rubriques connexes: applications gratuites

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂