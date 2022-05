Les 8 meilleures applications pour améliorer votre écoute en anglais

in

L’écoute est un élément fondamental de l’apprentissage de l’anglais. Utilisez ces applications gratuites pour Android si vous souhaitez l’améliorer.

L’écoute est l’une des sections les plus importantes lorsqu’il s’agit d’apprendre l’anglais, il mérite donc que vous passiez des heures et des heures à améliorer vos compétences à cet égard. Dans cet article, nous voulons recommander Les 8 meilleures applications pour améliorer votre écoute en anglaistous téléchargeables gratuitement sur le Google Play Store.

Dans ces applications, vous trouverez infinité d’audios de difficulté différente que vous pouvez écouter tranquillement pour améliorer votre écoute. De plus, il est également positif que les sujets sont très variés, afin que vous puissiez facilement trouver du contenu qui vous divertit et vous aide à apprendre. Au cas où vous ne voudriez pas vous concentrer uniquement sur l’écoute, nous vous rappelons que vous pouvez également utiliser 8 bonnes applications pour apprendre l’anglais sur votre mobile Android.

Meilleures applications pour améliorer votre écoute en anglais

L’écoute est l’une des sections que vous devez apprendre si vous voulez maîtriser l’anglais. Vous pouvez l’améliorer grâce à regarder des séries et des films en version originale avec sous-titres, mais peut-être que cela ne vous est pas utile. Nous vous recommandons d’essayer des applications pour votre mobile créées spécifiquement pour vous aider développer ses capacités d’écoute.

Tous sont gratuits et ont un vaste catalogue d’audios en anglais. De plus, certains d’entre eux vous montrer le texte, afin que vous puissiez voir ce qui se dit pendant que vous l’écoutez. Si vous pratiquez tous les jours, vous remarquerez sûrement cette amélioration que vous recherchez.

Écouter la pratique quotidienne de l’anglais

Apprendre l’anglais Podcasts

Duolingo

IELTS écoute anglais

Écouter et parler anglais

Écoute quotidienne en anglais

TOEFL écoute

Busu

Écouter la pratique quotidienne de l’anglais

La première application que vous pouvez télécharger s’appelle Écouter la pratique quotidienne de l’anglais, téléchargeable gratuitement. Lorsque nous l’ouvrons, nous voyons différents dossiers qui ils divisent les audios par difficulté, modalité anglaise et sujets. Sur la droite, vous pouvez voir combien de leçons sont disponibles dans chaque dossier. Lorsque vous en choisissez un, il vous suffit d’appuyer dessus pour voir tous les sons disponibles.

Chaque leçon apparaît avec son nom et un cœur à droite qui vous permet de l’ajouter aux favoris. Lorsque vous appuyez sur la leçon, vous verrez un barre de contrôle de lecture sur le fond. De plus, vous aurez accès à un test pour tester si vous avez compris le contenu, la transcription audio, une liste de vocabulaire avec les mots les plus importants et l’audio divisé en phrases pour l’écouter en fragments.

Apprendre l’anglais Podcasts

Cette application s’appelle Apprendre l’anglais Podcasts et vous pouvez également le télécharger sur votre appareil Android sans rien payer en retour. Il s’agit d’un outil développé par le British Council qui a podcasts qui sont ajoutés chaque semaine. Vous pouvez télécharger chaque épisode pour l’écouter hors ligne, et également lire le texte simultanément au cas où vous en auriez besoin pour mieux le comprendre.

Un détail non négligeable de cette application est qu’elle vous permet ralentissez la vitesse quand vous avez plus de difficulté pour comprendre l’écoute. Vous pouvez écouter des audios sur différents sujets, des voyages aux affaires.

Duolingo

Duolingo est l’une des meilleures applications Android pour apprendre les langues, sa place sur cette liste est donc bien méritée. Parmi ses nombreuses fonctions figure la reproduction d’audios de thèmes variés qui vous permettra d’améliorer votre écoute. En écoutant ces leçons, vous améliorerez également votre vocabulaire, votre grammaire et votre prononciation.

Améliorer votre écoute avec Duolingo est gratuit et vous aidera également à progresser en difficulté. Dans cette application, vous trouverez cours de différents niveauxafin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

IELTS écoute anglais

Une autre application que vous pouvez utiliser pour écouter en anglais est IELTS Listening English, également téléchargeable gratuitement. Son catalogue audio est divisé en trois niveaux de difficulté, avec 34 leçons audio dans chacun d’eux. Pendant que vous les écoutez, vous pouvez lire le texte à l’écran. Là tu verras que les mots les plus importants sont soulignésavec la traduction disponible également.

Chaque leçon est basée sur une vraie conversation que vous pourriez avoir en parlant en anglais. Comme l’ont expliqué les responsables de l’application, tout le matériel qui y est diffusé est basé sur l’anglais britannique.

Écouter et parler anglais

English Listening and Speaking est une autre application éducative axée sur l’écoute en anglais. Lorsque vous l’ouvrirez, vous trouverez une interface simple et moderne qui vous donne accès à courtes conversations et histoires. Dans ces deux catégories, vous pouvez choisir un audio en fonction de la niveau de difficulté, thème ou accent que vous voulez pratiquer

Par exemple, vous pouvez accéder à « Daily Topics » pour écouter cours d’éducation, de shopping, de voyage, d’argent et de médias, entre autres options. Lorsque vous entrez dans la liste audio, vous verrez que vous pouvez téléchargez-les pour écouter hors ligne à Internet.

Lorsque vous jouerez à l’une de ces leçons, vous verrez le texte à l’écran. Si vous appuyez sur l’une des phrases, un liste avec tout le vocabulaire Que souhaitez-vous savoir Vous pouvez également pratiquez votre prononciation jouant le rôle d’un des personnages.

Écoute quotidienne en anglais

Chaque jour, vous pouvez consacrer quelques minutes à English Listening Daily pour améliorer progressivement vos compétences d’écoute et de compréhension de l’audio en anglais. Tu vas avoir accès à un catalogue de leçons de différents niveaux de difficulté dans lequel vous entendrez non seulement l’audio, mais aussi vous montrer les sous-titres afin que vous puissiez vérifier si vous avez bien compris.

Les conversations mettent en vedette Tess, Ravi, Adam et Rob, des personnages qui parler des problèmes de la vie quotidiennecomment rester pour un dîner entre amis, faire des plans pour le week-end ou à propos de vos week-ends. Au fait, vous pouvez télécharger gratuitement English Listening Daily sur votre Android.

TOEFL écoute

TOEFL Listening est une autre application gratuite que vous pouvez utiliser si vous souhaitez améliorer vos compétences d’écoute en anglais. Son catalogue est composé de conversations et leçons sur l’éducation sur des sujets précis. Lors de la lecture d’un fichier audio, vous pouvez contrôler la lecture avec la barre inférieure, lire la transcription complète et téléchargez le contenu pour l’écouter lorsque vous êtes hors ligne.

En plus de ces conversations et leçons, cette application vous propose d’autres histoires audio pour vous entraîner. En tout, il y a environ 700 leçons avec qui ça compte. Il a aussi listes de vocabulaire avec des phrases et des motségalement très important si vous souhaitez améliorer votre écoute.

Busu

L’anglais est l’une des nombreuses langues disponibles sur Busuu, une application bien connue dans cette catégorie. En plus du vocabulaire, de la grammaire et de la prononciation, cette application a une partie écoute cela vous aidera à vous améliorer dans cet aspect. Avec seulement 10 minutes par jour et surtout de la persévérance, vous remarquerez les résultats en peu de temps. Il dispose d’un mode hors ligne, vous pouvez donc utilisez l’application même lorsque vous n’avez pas Internet.

